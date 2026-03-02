Η TELEKOM συνεργάζεται με την Starlink για κάλυψη παντού στην Ευρώπη

Την κάλυψη του δικτύου της μέσω δορυφορικής συνδεσιμότητας απευθείας στο κινητό (direct-to-device) επεκτείνει η TELEKOM,σε συνεργασία με την Starlink. Έτσι, η εταιρεία θα παρέχει συνδεσιμότητα σε περιοχές όπου η επέκταση του δικτύου κινητής είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω περιορισμών ή μορφολογίας του εδάφους.

Direct–to–Device: Συνδεσιμότητα πέρα από την παραδοσιακή κάλυψη κινητής

Η υπηρεσία direct-to-device θα λειτουργεί αποκλειστικά στο φάσμα MSS (Mobile Satellite Service) της Starlink και θα δίνει τη δυνατότητα σε smartphones, όταν χάνουν το επίγειο σήμα κινητής, να συνδέονται απευθείας με δορυφόρους, επιτρέποντας πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων, βίντεο, φωνής και ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ο αριθμός των συμβατών με την υπηρεσία smartphones αναμένεται να αυξάνεται σταθερά έως την προγραμματισμένη εμπορική της διάθεση σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές της TELEKOM, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το 2028.

Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Με την παροχή δορυφορικής συνδεσιμότητας απευθείας στο κινητό, η TELEKOM ενισχύει την ανθεκτικότητα του δικτύου της και προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια στους πελάτες της, σε περιστάσεις όπως φυσικές καταστροφές ή παρατεταμένες διακοπές ρεύματος.

«Παρέχουμε το καλύτερο δίκτυο κινητής και συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά στην επέκταση της υποδομής μας. Σε περιοχές όπου η επέκταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, θέλουμε να διασφαλίσουμε αξιόπιστη συνδεσιμότητα για τους πελάτες μας. Γι’ αυτό κάνουμε τη στρατηγική επιλογή να ενισχύσουμε το δίκτυό μας με δορυφορική συνδεσιμότητα απευθείας σε κινητά. Για εμάς είναι ξεκάθαρο: η συνδεσιμότητα δημιουργεί ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Και εμείς την προσφέρουμε παντού.», δήλωσε ο Abdu Mudesir, Board Member for Product & Technology της TELEKOM.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, σε συνεργασία με την TELEKOM, θα προσφέρουμε αξιόπιστη δορυφορική συνδεσιμότητα απευθείας σε κινητά σε εκατομμύρια ανθρώπους σε 10 χώρες. Η συμφωνία αυτή θα είναι η πρώτη του είδους της στην Ευρώπη που θα λανσάρει την τεχνολογία επόμενης γενιάς V2 της Starlink, η οποία θα επιτρέπει τη χρήση δεδομένων, φωνής και μηνυμάτων, παρέχοντας ευρυζωνική πρόσβαση απευθείας στα κινητά τηλέφωνα.», δήλωσε η Stephanie Bednarek, VP of Starlink Sales.

«Everywhere Network»

Χάρη στις υψηλές επιδόσεις του επίγειου δικτύου της, η TELEKOM προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη διαθέσιμη συνδεσιμότητα, οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Μέσα από τη συνεργασία με την Starlink, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την εμβέλεια της υποδομής της, όταν το επίγειο δίκτυο κινητής δεν είναι διαθέσιμο.

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται το «Everywhere Network», ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κινητών επικοινωνιών και δορυφορικής τεχνολογίας που θα παρέχει ολοκληρωμένη, ανθεκτική και μελλοντικά ασφαλή συνδεσιμότητα.