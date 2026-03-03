ΕΙΝΑΠ για ΚΑΤ: «Η Παθολογική Κλινική λειτουργεί με πληρότητα 200% – Τι πρέπει να γίνει»

Με πληρότητα 200% λειτουργεί η Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΚΑΤ με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των ασθενών και τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Το αδιέξοδο της δραματικής έλλειψης προσωπικού έχει οδηγήσει τη διοίκηση του θεραπευτηρίου στην εφημέρευση ειδικευομένων γιατρών άλλων τμημάτων, προκαλώντας δυσλειτουργίες σε ολόκληρο το νοσοκομείο, όπως καταγγέλλει η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

«Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, ενημερώθηκε για την κατάσταση της Παθολογικής κλινικής και το έγγραφο των ειδικευομένων ιατρών των τμημάτων του Παθολογικού Τομέα του ΓΝΑ ΚΑΤ σχετικά με την επιβολή συνυφημέρευσης για την κάλυψη ελλείψεων ειδικευομένων Παθολογίας. Η πληρότητα της Παθολογικής κλινικής που ανέρχεται σε άνω του 200%, ο μεγάλος όγκος νοσηλευόμενων σε κλίνες διασποράς και η υποστελέχωση της Παθολογικής κλινικής δημιουργεί επισφαλής κατάσταση για τη νοσηλεία των ασθενών», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοινωσή της η ΕΙΝΑΠ.

Σύμφωνα με την ένωση η προτεινόμενη «λύση» της εφημέρευσης ειδικευόμενων άλλων τμημάτων δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης της Παθολογικής κλινικής.

«Αντίθετα επιχειρεί να μπαλώσει τα κενά με μετακύλιση ευθυνών και ανάθεση αλλότριων καθηκόντων στους ειδικευόμενους γιατρούς (εκτός του άμεσου γνωστικού και εκπαιδευτικού τους αντικειμένου), δίνει ένα ακόμα χτύπημα στην όποια εκπαιδευτική διαδικασία και δεν διασφαλίζει ασφάλεια για τους ασθενείς και τους εφημερεύοντες ιατρούς. Είναι απαράδεκτη η επιβολή εθελοντικής ή υποχρεωτικής συνυφημέρευσης για την κάλυψη οργανικών κενών», αναφέρει

Σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, η ευθύνη για την επαρκή στελέχωση των τμημάτων ανήκει αποκλειστικά στη Διοίκηση, την 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) και το υπουργείο Υγείας και δεν μπορεί να μετακυλίεται στους ειδικευόμενους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ καλεί τους υπεύθυνους να προχωρήσουν άμεσα:

σε προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού,

να δημιουργήσουν 2η Παθολογική κλινική,

να συστήσουν Τμήματα Βραχείας Νοσηλείας.

Επίσης ζητούν να αυξήσουν τις θέσεις ειδικευόμενων Παθολογίας σε συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

