Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας από τις παλαιότερες γενιές;

Οι νέοι ενήλικες κάτω των 35 ετών, αντιμετωπίζουν χειρότερες προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία και στην καθημερινή τους ζωή, λόγω των αδύναμων οικογενειακών δεσμών, της χαμηλής πνευματικότητας (αθεΐα), της χρήσης smartphone σε πρώιμο στάδιο και της υψηλής κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της ζωής και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, που δημοσιεύει το Euronews.

Μάλιστα οι νέοι ενήλικες στην Ευρώπη έχουν χαμηλές βαθμολογίες σε σύγκριση με εκείνους σε άλλες ηπείρους, με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να κατατάσσονται μεταξύ των χαμηλότερων στον κόσμο, όπως αναφέρει η έρευνα Sapien Labs. Πρόκειται για τη μελέτη ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες που εργάζεται για την κατανόηση της παγκόσμιας ψυχικής υγείας, μέτρησε ένα Πηλίκο Υγείας Νου (MHQ) μέσω διαδικτυακών ερευνών που διεξήχθησαν στην Ασία, την Αφρική, την Ευρώπη και την Αμερική. Αυτό αξιολογεί την «υγεία του νου» των ατόμων – που ορίζεται ως οι συναισθηματικές, κοινωνικές, γνωστικές και σωματικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ευημερία στη ζωή, την εργασία και τις σχέσεις.

«Η κρίση της ψυχικής υγείας φαίνεται να είναι μια προοδευτική ολίσθηση από γενιά σε γενιά και υπερβαίνει κατά πολύ τα αυξανόμενα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους σε νεαρούς ενήλικες», δήλωσε η Tara Thiagarajan, κύρια συγγραφέας της έκθεσης και ιδρύτρια και επικεφαλής επιστήμονας της Sapien Labs.

Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν τις βασικές ικανότητές τους για την αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων παράλληλα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, αναφέροντας δυσκολίες με τον συναισθηματικό έλεγχο, τη διαχείριση των σχέσεων με τους άλλους και την ικανότητά τους να συγκεντρώνονται.

«Οι νέοι κάτω των 35 ετών, οι οποίοι ήδη αντιμετώπιζαν δυσκολίες σε σχέση με τους γονείς και τους παππούδες τους πριν από την πανδημία COVID-19, σημείωσαν απότομη πτώση κατά τη διάρκεια της πανδημίας από την οποία δεν έχουν ποτέ αναρρώσει», έγραψε ο Thiagarajan στη μελέτη.

Από τότε που η ομάδα άρχισε να μετράει το MHQ το 2019, οι ενήλικες ηλικίας 55 ετών και άνω έχουν διατηρηθεί σταθεροί γύρω στο 100, όπου αναμένεται να είναι ένας φυσιολογικός πληθυσμός, σύμφωνα με τους συγγραφείς.

Αντιθέτως, κάθε νεότερη γενιά έχει χαμηλότερες βαθμολογίες. Όσοι είναι μεταξύ 18 και 34 ετών έχουν κατά μέσο όρο 36 MHQ και το 41% ​​ανέφερε ότι αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Πώς βαθμολογούνται οι ευρωπαϊκές χώρες;

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι νέοι στην υποσαχάρια Αφρική – οι οποίοι ζουν στην περιοχή με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στον κόσμο – σημείωσαν πολύ καλύτερες βαθμολογίες από εκείνους στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ευρώπη, την Ινδία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, οι οποίες βρίσκονταν όλες κοντά στο τέλος της κατάταξης.

Η Ιταλία είναι το ευρωπαϊκό έθνος με την υψηλότερη κατάταξη, στην 20ή θέση από τις 84 χώρες που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη.

Η Φινλανδία στην 40ή θέση, η Πορτογαλία και η Ισπανία στην 46η, το Βέλγιο στην 52η και η Γαλλία σημείωσαν 58.

Οι χώρες με τη χειρότερη κατάταξη στην Ευρώπη ήταν: η Ιρλανδία στην 70ή θέση, η Γερμανία στην 71η και το Ηνωμένο Βασίλειο στην 81η.

«Η εκπληκτική πτυχή αυτής της μείωσης στις νεότερες γενιές είναι ότι είναι πιο έντονη στις πλουσιότερες και πιο ανεπτυγμένες χώρες, όπου οι αυξημένες δαπάνες για την ψυχική υγεία δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα», έγραψε ο Thiagarajan.

Πρόσθεσε ότι, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες του και όχι απλώς να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.

Τι προκαλεί προβλήματα ψυχικής υγείας;

Η μελέτη εντόπισε τέσσερις βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της ψυχικής υγείας των νέων:

-τους οικογενειακούς δεσμούς,

-την πνευματικότητα, (η σχέση με το Θεό)

-τη χρήση smartphone

– την κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων.

Αναλυτικά οι κακές οικογενειακές σχέσεις καθιστούν τους νεαρούς ενήλικες σχεδόν τέσσερις φορές πιο πιθανό να βρεθούν σε ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή δυσκολίες, σε σύγκριση με εκείνους που έχουν στενή σχέση με πολλά μέλη της οικογένειας.

Οι συμμετέχοντες με ισχυρό αίσθημα πνευματικότητας και σύνδεση με μια ανώτερη δύναμη είχαν καλύτερες επιδόσεις από εκείνους που θεωρούσαν τους εαυτούς τους μη πνευματικούς. Οι χώρες όπου οι νέοι αισθάνονται λιγότερο πνευματικοί ήταν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία.

Επιπλέον, η νωρίτερη πρόσβαση στο πρώτο smartphone συσχετίζεται με χειρότερα αποτελέσματα ψυχικής υγείας αργότερα στη ζωή, σύμφωνα με τη μελέτη.

Σε όλο τον κόσμο, η μέση ηλικία στην οποία η Γενιά Ζ (18-24) απέκτησε το πρώτο της smartphone ήταν τα 14 έτη, με τους μέσους όρους ανά χώρα να κυμαίνονται από 9 στη Φινλανδία έως 18 στην Τανζανία και την Ουγκάντα. Στην Ευρώπη, κυμαινόταν μεταξύ 12 και 13 ετών.

Η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων έχει αυξηθεί τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με τη μελέτη, και έχει συνδεθεί με το 15 έως 30 τοις εκατό του βάρους της ψυχικής υγείας.

Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι παρά την αυξημένη επένδυση στην έρευνα και τη φροντίδα για την ψυχική υγεία σε όλο τον κόσμο, τα αποτελέσματα δεν έχουν βελτιωθεί.

«Αυτά τα μοτίβα υποδεικνύουν σαφώς την ανάγκη για ανοδική, διαρθρωτική αλλαγή – επικεντρωμένη όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά και στους περιβαλλοντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν εξαρχής τα νεαρά μυαλά», έγραψαν.

Διαβάστε επίσης:

Μπορεί η σοκολάτα να μας βοηθήσει να γεράσουμε καλύτερα;

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: SOS για το κάπνισμα και το άτμισμα

Παχυσαρκία: Τα χάπια, οι ενέσεις και τα νεότερα φάρμακα που έρχονται – Τι υπόσχονται και πόσο ασφαλή είναι;