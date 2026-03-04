search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026
04.03.2026

25 χρόνια Athens Jazz: Ένα φεστιβάλ, άπειρες ιστορίες

04.03.2026 22:36
25TH_ATHENSJAZZ_1920x1080_CELEBRATE
Το Athens Jazz γίνεται 25 και αποκαλύπτει τη φετινή οπτική του ταυτότητα,
ένα iconic logo που μεταμορφώνεται και παίζει σε κάθε beat, όπως ακριβώς η jazz που εκπροσωπεί.

Το Athens Jazz της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων γίνεται 25 και δεν το γιορτάζει απλώς, το μετατρέπει σε ρυθμό. Το μεγαλύτερο τζαζ φεστιβάλ της χώρας, σημείο αναφοράς για την ελληνική και διεθνή jazz σκηνή, συμπληρώνει 25 χρόνια ήχων, μουσικών αναζητήσεων και στιγμών που άλλαξαν τον παλμό της πόλης. 25 χρόνια με την jazz στο επίκεντρο, ακριβώς όπως πρέπει να είναι: ελεύθερη, ανήσυχη, απρόβλεπτη.Και φέτος, η επέτειος αυτή δεν γιορτάζεται μόνο με μουσική –αποτυπώνεται σε κάθε εικόνα, σε κάθε beat, σε κάθε γωνιά της Τεχνόπολης, γεμίζοντας την καρδιά της πόλης με ήχους, χρώματα και ενέργεια. Σε αυτή τη γιορτή όλα ξεκινούν από το σήμα. Το χαρακτηριστικό logo του φεστιβάλ μεταμορφώνεται μέσα από ένα jam session εικόνων, υφών και ιδεών. Σταθερό στον πυρήνα του, αλλά απελευθερωμένο στην έκφρασή του.Η οπτική ταυτότητα του 25ου Athens Jazz κρατά τη φόρμα, τη μνήμη και την ψυχή και την «ντύνει» με 25 διαφορετικές υφές. 25 οπτικά statements, 25 εκδοχές, 25 ιστορίες. Κάθε μία και μια διαφορετική διάθεση, κάθε μία και μια διαφορετική έκφανση της jazz. Από το vintage στο future, από το raw στο ψηφιακό, από το χειροποίητο στο τρισδιάστατο. Όπως η ίδια η jazz μουσική, το Athens Jazz ποτέ δεν είναι ίδιο, είναι όμως πάντα αναγνωρίσιμο. Σε αυτά τα 25 χρόνια παρουσίας του, το φεστιβάλ έχει καταφέρει να χτίσει ισχυρή ταυτότητα που εξελίσσεται διαρκώς, μέσα από μουσικές προτάσεις που πάντα έχουν κάτι διαφορετικό να πουν.Αυτή η διαρκής εξέλιξη αποτυπώνεται φυσικά και στην 25η διοργάνωσή του που καταφθάνει πιο τολμηρή, πιο εξωστρεφής και πιο ζωντανή από ποτέ. Ένα διεθνές, πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που διασχίζει τα σύνορα και επαναπροσδιορίζει τα όρια της jazz θα ανέβει και φέτος στη σκηνή της Τεχνόπολη, με την ελληνική βραδιά να διατηρεί –όπως πάντα– ξεχωριστή θέση. Για την εορταστική αυτή χρονιά, η μορφή της αλλάζει και η σκηνή παραδίδεται σε πρωταγωνιστές προηγούμενων Athens Jazz, παρουσιάζοντας δύο μοναδικά projects. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου 2026, το επετειακό Athens Jazz έρχεται να τιμήσει όσα προηγήθηκαν, να γιορτάσει όσα συμβαίνουν τώρα και να ανοίξει τον δρόμο για όσα έρχονται. Σύντομα θα αποκαλυφθούν το line-up και οι παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ. Το Athens Jazz γίνεται 25 και παίζει πιο δυνατά από ποτέ. Stay tuned!
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 23:11
