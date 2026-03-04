search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 23:12
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 22:35

ΤΖΟΚΕΡ: Τυχερός κέρδισε περισσότερα από 5,1 εκατ. ευρώ μέσω του allwyn.gr – Πώς γίνεται η διαδικτυακή συμμετοχή στο παιχνίδι

04.03.2026 22:35
TzokerOnlineWinner_1920x1080

Εκατομμυριούχος ξύπνησε σήμερα ένας τυχερός παίκτης του ΤΖΟΚΕΡ, ο οποίος στη χθεσινοβραδινή κλήρωση του παιχνιδιού κέρδισε το ποσό των 3.218.900,78 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Μάλιστα, ήταν…διπλά τυχερός, αφού είχε επιπλέον 19 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία κερδίζοντας από 100.000 ευρώ για κάθε μία από αυτές, δηλαδή 1.900.000 ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό που κέρδισε, σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία, ξεπέρασε τα 5,1 εκατομμύρια ευρώ.

Τα νούμερα 3, 31, 27, 4 και 2 με ΤΖΟΚΕΡ το 11, που ανέδειξε η κληρωτίδα, αποτέλεσαν έμπνευση του μεγάλου νικητή, ο οποίος είχε επιλέξει ένα πλήρες σύστημα.

Διαδικτυακή η κατάθεση του «χρυσού» δελτίου

Ο υπερτυχερός είχε καταθέσει το δελτίο του διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr,όπου υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα παιχνίδια αριθμών της Allwyn. Πρόκειται για το website που αντικατέστησε το opap.gr και το opaponline.gr, στο πλαίσιο του rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του παιχνιδιού, προκειμένου να συμμετάσχει κανείς διαδικτυακά στις κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ, που διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, χρειάζεται απλώς να μπει στο allwyn.gr ή στο Allwyn App, να συμπληρώσει τα νούμερα του δελτίου, είτε με τυχαία επιλογή είτε με την προσωπική του έμπνευση, και στη συνέχεια να καταθέσει το δελτίο του.

Μεγάλος διαγωνισμός στο allwyn.gr*

Στο allwyn.gr υπάρχει επιπλέον ένας μεγάλος διαγωνισμός* έως τις 16 Μαρτίου, που θα αναδείξει 2 τυχερούς οι οποίοι θα κερδίσουν ένα ταξίδι στα Καλάβρυτα.

Για τον διαγωνισμό ισχύουν όροι και προϋποθέσεις*, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μάθουν περισσότερα εδώ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτη ικανοποίηση Τραμπ για την επιχείρηση στο Ιράν: «Τη βαθμολογώ με… 15 στα 10»

erythros-stauros-italy
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Οδηγός του Ερυθρού Σταυρού κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένων με σύριγγες που περιείχαν αέρα

pyrosvestiki276_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο – Εντοπίστηκε σορός γυναίκας

25TH_ATHENSJAZZ_1920x1080_CELEBRATE
ADVERTORIAL

25 χρόνια Athens Jazz: Ένα φεστιβάλ, άπειρες ιστορίες

TzokerOnlineWinner_1920x1080
ADVERTORIAL

ΤΖΟΚΕΡ: Τυχερός κέρδισε περισσότερα από 5,1 εκατ. ευρώ μέσω του allwyn.gr – Πώς γίνεται η διαδικτυακή συμμετοχή στο παιχνίδι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 23:11
donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτη ικανοποίηση Τραμπ για την επιχείρηση στο Ιράν: «Τη βαθμολογώ με… 15 στα 10»

erythros-stauros-italy
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Οδηγός του Ερυθρού Σταυρού κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένων με σύριγγες που περιείχαν αέρα

pyrosvestiki276_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο – Εντοπίστηκε σορός γυναίκας

1 / 3