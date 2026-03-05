search
05.03.2026 19:35

Χάος σε αγώνα μπάσκετ γυναικών στις ΗΠΑ: Μαζική σύρραξη στο παρκέ, διαιτητής έπεσε αναίσθητη μετά από χτύπημα στο κεφάλι (Video)

05.03.2026 19:35
kavgas-basket-usa

Χάος δημιουργήθηκε σε παιχνίδι μπάσκετ γυναικών ανάμεσα στη Σάουθ Αλαμπάμα και την Κόσταλ Καρολάινα, στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με την κατάσταση να ξεφεύγει εκτός ελέγχου και το παρκέ να μετατρέπεται σε… ρινγκ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης, 04/03, λίγο πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Με το χρονόμετρο να δείχνει κάτι λιγότερο από έξι λεπτά για τη λήξη και το σκορ στο 80-70 υπέρ των γηπεδούχων, παίκτριες των δύο ομάδων άρχισαν να ανταλλάσσουν έντονες κουβέντες μέσα στο γήπεδο.

Η ένταση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον διαιτητή που βρισκόταν στην baseline, ο οποίος, ακούγοντας τον καβγά, αποφάσισε να σταματήσει την αναμέτρηση για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Σωρεία αποβολών μετά το βίαιο περιστατικό

Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε σχεδόν αμέσως. Η Τρέισι Χιούστον γύρισε προς την Κορντάσια Χάρις και άρχισε να τη χτυπά, πυροδοτώντας γενικευμένη ένταση στο παρκέ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προπονητές και παίκτριες και από τους δύο πάγκους εισέβαλαν στο γήπεδο στην προσπάθεια να χωρίσουν τις εμπλεκόμενες.

Αντί όμως να εκτονωθεί η κατάσταση, ακολούθησε για λίγα δευτερόλεπτα γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης αναταραχής, μία διαιτητής δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει στο παρκέ και να χάσει τις αισθήσεις της. Χρειάστηκε, μάλιστα, η παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου για να της παρασχεθεί βοήθεια και να συνέλθει.

Μετά την αποκατάσταση της τάξης, οι διαιτητές προχώρησαν σε σωρεία αποβολών. Συνολικά επτά παίκτριες της Κόσταλ Καρολάινα αποβλήθηκαν, ενώ από τη Σάουθ Αλαμπάμα τιμωρήθηκε με αποβολή μόλις μία παίκτρια.

