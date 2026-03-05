search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 19:21
05.03.2026 17:25

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Μαθηματικών στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

05.03.2026 17:25
Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Παγκόσμια Ημέρα Μαθηματικών, να βοηθήσουμε τον Τριγωνούλη που βγήκε εκτός τροχιάς, να περιηγηθούμε στην έκθεση «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών», στην Αρχαία Πριήνη και στην Αρχαία Μίλητο, καθώς και να φωτίσουμε το μυστήριο που καλείται να λύσει ο Ευκλείδης!

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Tριγωνοπεριπέτειες… Νέο

Οικογενειακό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών

Ωχ… Ο Τριγωνούλης χάθηκε! Ξαφνικά, βγήκε από την τροχιά του πλανήτη του και τώρα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Υπάρχει, άραγε, τρόπος να γυρίσει πίσω; Χρώματα, σχήματα και αριθμοί κρύβουν μυστικά και εκπλήξεις που περιμένουν να τα ανακαλύψουμε.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός της έκθεσης «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών» που παρουσιάζεται στον «Ελληνικό Κόσμο».

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια:70 λεπτά

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Ξενάγηση ενηλίκων στην έκθεση «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών» που παρουσιάζεται στον «Ελληνικό Κόσμο» και Εικονικός Κινηματογράφος «Εφευρέσεις του Αρχιμήδη».

Ώρα:16:00 | Διάρκεια:70 λεπτά

«Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Πριήνη»

στη Θόλο του «Ελληνικού Κόσμου».

Ώρα:18:00 | Διάρκεια:45 λεπτά

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

Ξενάγηση ενηλίκων στην έκθεση «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών» που παρουσιάζεται στον «Ελληνικό Κόσμο» και Εικονικός Κινηματογράφος «Εφευρέσεις του Αρχιμήδη».

Ώρα:12:00 | Διάρκεια:70 λεπτά

«Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Μίλητο»

στη Θόλο του «Ελληνικού Κόσμου».

Ώρα:14:00 | Διάρκεια: 45 λεπτά

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

Υπάρχει σε όλα λύση; Το μυστήριο των χαμένων αριθμών…

Οικογενειακό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών

Ο Ευκλείδης, ένας δεκάχρονος μαθητής, που του αρέσουν τα μαθηματικά και η φιλοσοφία, την ημέρα των γενεθλίων, του δέχεται ένα περίεργο «δώρο», που θα τον οδηγήσει σ’ ένα μυστήριο γεμάτο «προβλήματα» και «γρίφους», που ζητούν λύσεις! Ένα θαυμαστό «Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών Μαθηματικών», της μουσικής, της αστρονομίας και της φιλοσοφίας τον περιμένει, με συνταξιδιώτες όλους εσάς!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός της έκθεσης «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών» που παρουσιάζεται στον «Ελληνικό Κόσμο».

Ώρα:16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

