search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 19:24
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 17:17

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της βραβευμένης Μάρτα Μπουτσάκα: Πρεμιέρα Σάββατο 7/3 στο Μικρό Κεραμεικό

05.03.2026 17:17
DSC_6690

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ , Δημήτρης Ψαρράς

Σκηνοθεσία: Αποστόλης Ψαρρός

Πρεμιέρα: Σάββατο 7 Μαρτίου στις 18:30 στο Θέατρο  Μικρό Κεραμεικό

Προπώληση https://www.ticketmaster.gr/ta-koritsia-den-prepei-na-paizoyn-podosfairo_sen_2007687.html

Trailer: https://youtu.be/aYkAahAFUvY

Λίγα λόγια για το έργο

Τρεις άνθρωποι (ένα κορίτσι 12 ετών, μια νεαρή γυναίκα και ένας μεσήλικας) επέβαιναν στο ίδιο όχημα, γεγονός για το οποίο οι οικείοι τους δεν ήταν ενημερωμένοι. Έπειτα από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα, μεταφέρονται στα επείγοντα, και οι συγγενείς τους στην αίθουσα αναμονής ξεδιπλώνουν την υπόθεση. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι τρεις άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο; Άγνωστες πτυχές από τις ζωές τους έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας κρυφές σχέσεις και ψυχολογικές πληγές. Ένα τροχαίο στέκεται η αφορμή για να διερευνηθούν βαθιά οικογενειακά θέματα, να δοκιμαστούν οι χρόνιες δομημένες σχέσεις, και να αμφισβητηθούν όλα τα κοινωνικά στερεότυπα.

Σημείωμα του σκηνοθέτη

Στην εποχή που οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών πραγματοποιούν άλματα μπροστά, παράλληλα, η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Παρατηρούμε συνεχώς αναρτήσεις μέσω των social με τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τον σύντροφό μας. Ωστόσο, αυτή η επίδειξη ευτυχίας δεν συνάδει απαραίτητα και με το πόσο γνωρίζουμε πραγματικά τους οικείους μας.

Αγνοούμε απλά πράγματα, από τα χόμπι -βλέπε ποδόσφαιρο- μέχρι το πώς δρά και νιώθει και σκέφτεται ο άνθρωπός μας. Αυτή η άγνοια, μας οδηγεί δυστυχώς σε ολοένα και πιο επικίνδυνα μονοπάτια.

Κοντολογίς, αντί να βρούμε την φυσική μας τάση προς το φώς, ψάχνουμε με κάθε τρόπο να βυθιστούμε στο σκοτάδι.

No no more sorrow

I’ ve paid for your mistake

Your time is borrowed

Your time has come to be replaced

Linkin Park

Η  παράσταση είναι αφιερωμένη σε όσα έπρεπε να ειπωθούν και δεν ειπώθηκαν ποτέ.

Ταυτότητα παράστασης

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο»

Συγγραφέας: Μάρτα Μπουτσάκα

Μετάφραση : Μαρία Χατζηεμμανουήλ , Δημήτρης Ψαρράς

Σκηνοθεσία/ σκηνική εγκατάσταση/φωτισμοί: Αποστόλης Ψαρρός

Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου

Φωτογραφίες: Γιώργος Σαββουλίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Βάσω Παγιοπούλου

Αφίσα: Κωνσταντίνος Σελλάς

Τεχνικός: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

βίντεο: Παναγιώτης Πασχάλης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Αποστόλης Ψαρρός

Ευχαριστίες στην Ελένη,την Ντίνα, την Παυλίνα και τον Βασίλη για την πολύτιμη βοήθειά τους

Πληροφορίες

Πρεμιέρα 7 Μαρτίου 2026  (εκτός 8 Μαρτίου)

Παραστάσεις κάθε  Σάββατο 18.30 και Κυριακή  21.00 

τιμές εισιτηρίων   16 ΕΥΡΩ ΟΝ LINE ΣΤΗΝ ΤΙCKETMASTER

17 από το θέατρο , Μειωμένα  (άνω των 65, ΑμεΑ ) 13 ευρώ

Ατέλεια 8 ευρώ

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός Ευμολπιδών 13 Αθήνα.

Στάση μετρό Κεραμεικός

τηλ:210 3454831

εισιτήρια στο ticketsmaster.gr

Προπώληση  https://www.ticketmaster.gr/ta-koritsia-den-prepei-na-paizoyn-podosfairo_sen_2007687.html

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν, βομβαρδίζει την Τεχεράνη το Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

dubai ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Τα αραβικά κράτη «ξεμένουν» επικίνδυνα από αναχαιτιστικούς πυραύλους

Tileorasi
MEDIA

Νέο σερί πρωτιάς στην τηλεθέαση «χτίζει» ο Alpha και νέο limit up σημειώθηκε στο ΕΡΤNews την Τετάρτη (4/3)

plug-in-hybrid_aftokinito_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου ενός plug in υβριδικού είναι αρκετά μεγαλύτερη από την εργοστασιακή, σύμφωνα με έρευνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 19:24
ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν, βομβαρδίζει την Τεχεράνη το Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

dubai ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Τα αραβικά κράτη «ξεμένουν» επικίνδυνα από αναχαιτιστικούς πυραύλους

1 / 3