The D.O.G. ένα τραγικό καμπαρέ στα όρια του συνειδησιακού θρίλερ του Γιώργου Τσαγκαράκη 12 Μαρτίου 

The D.O.G. Ένα τραγικό καμπαρέ στα όρια του συνειδησιακού θρίλερ

του Γιώργου Τσαγκαράκη

Πρεμιέρα: Πέμπτη 12 Μαρτίου | 21:15

Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής

Το The D.O.G. είναι μία παράσταση που ακροβατεί επικίνδυνα ανάμεσα στην αλληγορία και την ωμή απογύμνωση, ανάμεσα στο γέλιο και την απειλή.

Ο Θοδωρής, 45 ετών. Επιτυχημένος AI Data Trainer. Εργάζεται αδιάκοπα σε μια ισχυρή διεθνή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Εκπαιδεύει αλγορίθμους, τροφοδοτεί μηχανές με δεδομένα, βελτιστοποιεί συστήματα. Είναι αποδοτικός. Είναι συνεπής. Είναι απαραίτητος. Δουλεύει πάνω σε ένα project δημιουργίας ρομπότ εύρεσης επιζώντων. Ή μήπως όχι;

Η ζωή του μοιάζει τακτοποιημένη. Αλλά τι ακριβώς έχει τακτοποιηθεί; Κάποτε είχε χρόνο. Τώρα έχει επανάληψη. Κάποτε είχε αμφιβολίες. Τώρα έχει απόδοση.

Όταν η οθόνη διαχέεται στο παρόν, η αλήθεια καταχωρείται ως ακόμη ένα δεδομένο σε μια απέραντη βάση πληροφοριών, όπου η επαυξημένη πραγματικότητα καταπίνει την αληθινή.

Επιτυχία σημαίνει ελευθερία; Τι περιγράφει έναν ευτυχισμένο άνθρωπο; Πού βρίσκεται η ολοκλήρωση του ανθρώπου; Τι γίνεται όταν ο πόλεμος μας χτυπάει την πόρτα; Αν η φιλοδοξία σημαίνει υπακοή άνευ όρων, ποιος κρατά το λουρί και ποιος το φορά;

Όταν υπάρχουν πρόθυμοι, τα τέρατα μπαίνουν σε «λειτουργία αναμονής» ή όχι;

Το The D.O.G. στήνει έναν κλειστοφοβικό μηχανισμό όπου το καταφύγιο γίνεται παγίδα. Όπου η ιστορία επανέρχεται εμμονικά ζητώντας λύτρωση. Το μαύρο χιούμορ εισβάλλει απότομα, σχεδόν βίαια, αποκαλύπτοντας το παράλογο ενός κόσμου όπου ο άνθρωπος μετριέται με KPIs και μπόνους απόδοσης.

Μια παράσταση για την εποχή της αόρατης πειθαρχίας. Για τον άνθρωπο που έμαθε να επιβιώνει. Αλλά για πόσο ακόμα;

Ταυτότητα παράστασης

«The D.O.G.» του Γιώργου Τσαγκαράκη

Από το Θίασο Λαϊκού Θεάτρου MATICAPI

Πρεμιέρα: Πέμπτη 12/3 στις 21:15

Πρωτότυπο κείμενο: Γιώργος Τσαγκαράκης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσαγκαράκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Σίμου

Σκηνικά / Κοστούμια: Βικτώρια Νταρίλα

Πρωτότυπη μουσική: Νατάσσα Μουσάδη

Ενορχήστρωση / Σχεδιασμός ήχου: Νατάσσα Μουσάδη, Αντώνης Γουγής

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Ζιώγαλας

Επιμέλεια Κίνησης: Βαγγελιώ Κυριαζίδου

Μουσική διδασκαλία: Νατάσσα Μουσάδη

Φωτογραφίες / Video: Άκης Βαλεργάκης

Animation: Νίκος Ραδαίος

Γραφιστικά: Νατάσσα Μουσάδη

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Τσαγκαράκης

Οργάνωση Παραγωγής: Σοφία Σίμου

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Γιαραμαζίδης, Αντώνης Γουγής, Σοφία Σίμου, Γιώργος Τσαγκαράκης, Ελένη Τσάκαλου

Μουσικός επί σκηνής: Αντώνης Γουγής

Πού: Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής (Αγίου Όρους 16 & Κωνσταντινουπόλεως, Κεραμεικός)

Πότε: Από την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 21:15 & για κάθε Πέμπτη μέχρι και τέλος Απρίλη (εξαιρούνται οι Πέμπτες 9&16/04)

Εισιτήρια: 15€ (γενική είσοδος), 10€ (άνεργοι, ΑμεΑ, άνω των 65 ετών)

Προπώληση: https://t.ly/N6VNo

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6934654289

Διάρκεια: 110’