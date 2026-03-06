search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026
06.03.2026

 Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Allwyn Game Time: «Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μου ζητούν να φέρω το όγδοο»

06.03.2026
photo3

Την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη δίνει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Allwyn Game Time. Το νέο μεγάλο απόκτημα του Παναθηναϊκού μιλάει για το σημερινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» και τους στόχους της ομάδας στη Euroleague.

Ο MVP του εφετινού Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ αναφέρεται στη νέα σελίδα της καριέρας του με το «τριφύλλι» και μιλάει για την πρώτη του εμπειρία στο ΟΑΚΑ. Αποκαλύπτει τι του λέει συνήθως ο κόσμος στους δρόμους της Αθήνας και στέλνει το δικό του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός φόργουοντ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Νικ Καλάθη, αποκαλύπτοντας τον ρόλο που έπαιξε ο πρώην συμπαίκτης του στην απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Παράλληλα, μιλάει για το απρόσμενο κοινό που έχει με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και στα μπασκετικά του πρότυπα, αποκαλύπτοντας τους παίκτες που τον επηρέασαν περισσότερο στην πορεία του στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Δείτε το νέο επεισόδιο με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kainourgiou-new
LIFESTYLE

Έξαλλη η Καινούργιου με τον σκηνοθέτη της εκπομπής: «Τι με δείχνεις; – Θα του χαλάσει η μέρα μετά» (Video)

tourism_rodos_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει ο τουρισμός από τους… πυραύλους – Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ, τι η κυβέρνηση

emminopavsi new
ΥΓΕΙΑ

Νέα θεραπεία για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

tisgkounis_dimitris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης, ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και πρώην δήμαρχος Λεωνιδίου

patriot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Patriot και F-16 για την προστασία της Βουλγαρίας στέλνει η Αθήνα στη Βόρεια Ελλάδα – Νέοι συναγερμοί σε Ακρωτήρι, Ισράηλ και Ντουμπάι (Live οι εξελίξεις)

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

sanchez trump erdogan papandreou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ελιγμός Σάντσεθ, το μη σχέδιο Τραμπ, η δύσκολη θέση Ερντογάν, τα πρώτα γκάλοπ για τον πόλεμο και οι κάλπες, η… ανατροπή Παπανδρέου και η διαρκής δίκη  

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

kimon_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργεί η αντιαεροπορική ομπρέλα για την Κύπρο - Οι φρεγάτες, τα ραντάρ και τα Ισραηλινά Barak MX, που έμειναν να... κοιτούν

