Όσκαρ 2026: Robert Downey Jr., Anne Hathaway και Gwyneth Paltrow στη λίστα των παρουσιαστών

Στην τελική ευθεία για την 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ, οι εκτελεστικοί παραγωγοί Ρατζ Καπούρ (Raj Kapoor) και Κέιτι Μουλάν (Katy Mullan) αποκάλυψαν τη νέα ομάδα αστέρων που θα ανέβει στη σκηνή για να παρουσιάσει τις κατηγορίες.

Στη λίστα των παρουσιαστών προστίθενται οι βραβευμένοι με Όσκαρ Β’ Ρόλου, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr.) και Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) καθώς και η νικήτρια του χρυσού αγαλματιδίου καλύτερης ερμηνείας για την ταινία «Shakespeare in Love» Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow).

Την ομάδα συμπληρώνουν ο Γουίλ Αρνέτ (Will Arnett), η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας (Priyanka Chopra Jonas) και ο Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal), ο οποίος ήταν υποψήφιος το 2023 για την ερμηνεία του στην ταινία «Aftersun».

Με παρουσιαστή τον Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien), η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και μέσω live streaming από το Hulu, σύμφωνα με το The Wrap.

Διαβάστε επίσης:

Όσκαρ 2026: Ιστορική επανένωση των Billy Crystal και Meg Ryan για να τιμήσουν τον Rob Reiner (photos)

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Μια «Νύφη» για τον Φρανκεστάιν, «Φίλοι για Πάντα» και «Η Τούρτα του Προέδρου» (Videos)

Κριτική ταινίας: «Η τούρτα του προέδρου» – Το τέλος της παιδικής αθωότητας