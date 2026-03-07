Δεμένο στο λιμάνι το Mare di Levante λόγω βλάβης – Θα εκτελούσε το δρομολόγιο από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο

Μηχανική βλάβη του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Mare di Levante» σημειώθηκε κατά την εκτέλεση του δρομολογίου του από την Κυλλήνη προς τη Ζάκυνθο. Στο πλοίο επέβαιναν 140 επιβάτες, 30 επιβατικά Ι.Χ., 32 φορτηγά, 2 δίκυκλα και 48 μέλη πληρώματος.

Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τον πλου του προς το λιμάνι της Ζακύνθου, χωρίς να έχει αιτηθεί συνδρομή. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

