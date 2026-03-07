Τρίπολη: Νεκρή γυναίκα αστυνομικός από πυροβολισμό μέσα στο διαμέρισμά της

Συγκλονισμένη είναι η Τρίπολη από την τραγωδία, που εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 11 βράδυ της Παρασκευής, στην οδό Παναγιώτη Δεκάζου. Γυναίκα αστυνομικός έχασε τη ζωή της από πυρά μέσα στο διαμέρισμά της, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη στιγμή του αιματηρού περιστατικού βρίσκονταν στο διαμέρισμα ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας (επίσης ένστολος) και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Στο σημείο έσπευσαν επιτόπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν τη συλλογή στοιχείων.

Η γυναίκα, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, στην Τρίπολη. Παρά τη μάχη των γιατρών, η αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά της.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Αστυνομικοί που διενεργούν την προανάκριση αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Περίοικοι ανέφεραν πως από το εσωτερικό του διαμερίσματος στην Τρίπολη ακούγονταν συχνά έντονοι καβγάδες. Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο που εξετάζεται από την ΕΛ.ΑΣ. είναι το γεγονός ότι από τον σύζυγο της θανούσας είχε αφαιρεθεί η άδεια οπλοφορίας εξαιτίας ψυχολογικών προβλημάτων.

Με πληροφορίες από drt915.gr

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: «Θρίλερ» με την εξαφάνιση του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους» (Video)

Εξάρχεια: Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα

Σύρος: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ταρσανά – Κάηκαν τρία σκάφη, ερευνώνται τα αίτια (Video)

