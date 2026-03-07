search
07.03.2026 09:59

Εξάρχεια: Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα

07.03.2026 09:59
peripoliko new
φωτογραφία αρχείου

Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σημειώθηκε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε είσοδο πολυκατοικίας στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤ, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, στην οδό Δεληγιάννη.

Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας. Από την έκρηξη προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά, την οποία κατάφεραν να σβήσουν άμεσα οι ένοικοι της πολυκατοικίας πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην τζαμαρία και σε τμήματα των μαρμάρων.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

