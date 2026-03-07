Στο επίκεντρο οι γυναίκες ναυτικοί: Συνάντηση Βάλλη – Ευθυμίου για μητρότητα και ίσα δικαιώματα στη θάλασσα

Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ναυτικοί και ιδιαίτερα η προστασία της μητρότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 ανάμεσα στον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ, Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, και την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ μετέφερε τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες που υπηρετούν στο ναυτικό επάγγελμα, δίνοντας έμφαση στις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής και της εργασίας εν πλω. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη επανεξέτασης του επιδόματος μητρότητας για τις γυναίκες ναυτικούς, ώστε να υπάρξει ουσιαστική εναρμόνιση με όσα ισχύουν για τις εργαζόμενες στην ξηρά, τόσο ως προς τη χρονική διάρκεια όσο και ως προς το ύψος της παροχής. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι να διασφαλιστεί μια πραγματική και αποτελεσματική στήριξη για κάθε μητέρα που εργάζεται στη ναυτιλία.

Παράλληλα, συζητήθηκε εκτενώς η ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου προστασίας των εγκύων ναυτικών. Η θέσπιση σαφών και πρακτικών κανόνων που θα διασφαλίζουν την υγεία της μητέρας και του παιδιού, τη διατήρηση της θέσης εργασίας αλλά και την προσαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων στις ιδιαιτερότητες της ναυτικής ζωής αποτέλεσε βασικό σημείο της συζήτησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ ανέδειξε και το ευρύτερο ζήτημα της ουσιαστικής ισότητας για τις γυναίκες που εργάζονται στη ναυτιλία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισότιμη κοινωνική και ασφαλιστική προστασία, πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, καθώς και τη διασφάλιση ίσων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Ο Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι εργασιακές συνθήκες και οι παροχές των ναυτικών με εκείνες των εργαζομένων στην ξηρά, ώστε να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική προστασία για όλους». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μίλησε ανοιχτά για τα ζητήματα που αγγίζουν βαθιά τις γυναίκες ναυτικούς, μεταφέροντας πραγματικές ιστορίες και εμπειρίες από την καθημερινότητά τους στη θάλασσα.

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου άκουσε με προσοχή τα θέματα που τέθηκαν, εκφράζοντας τη διάθεση για συνέχιση του διαλόγου με στόχο την αναζήτηση λύσεων και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.

