Από το κατάστρωμα στις Βρυξέλλες- Η μάχη των εγκύων ναυτικών για αυτονόητα δικαιώματα

Στη θάλασσα οι βάρδιες δεν σταματούν ποτέ, όμως για πολλές γυναίκες ναυτικούς η καθημερινότητα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη όταν η ζωή φέρνει μια εγκυμοσύνη. Αντί για στήριξη, συχνά συναντούν κενά στη νομοθεσία, ασάφειες στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και τον φόβο ότι η μητρότητα μπορεί να κοστίσει τη δουλειά τους. Ένα πρόβλημα που για χρόνια ψιθυριζόταν στα πληρώματα, πλέον φτάνει επίσημα στα ευρωπαϊκά έδρανα.

Ύστερα από τέσσερα χρόνια συνεχών παρεμβάσεων και τεκμηριωμένων διεκδικήσεων, η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών και ο πρόεδρος της cpt Γιώργος Βάλλης κατάφερε να αναδείξει θεσμικά τις ανισότητες που βιώνουν οι γυναίκες στον κλάδο της ναυτιλίας αναψυχής και των επαγγελματικών σκαφών. Η Ένωση μιλά για μια σημαντική αναγνώριση, καθώς το ζήτημα συζητείται πλέον σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Το θέμα έφτασε στις Βρυξέλλες με ερώτηση που κατέθεσαν στις 18 Φεβρουαρίου τρεις Έλληνες ευρωβουλευτές, η Ελεονώρα Μελέτη, η Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη και ο Δημήτρης Τσιόδρας, οι οποίοι ζήτησαν γραπτές απαντήσεις για το πώς εφαρμόζεται στην πράξη η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης, προστασίας της μητρότητας και ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σε τομείς με ιδιαίτερες συνθήκες, όπως οι θαλάσσιες μεταφορές.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν, σε ένα επάγγελμα με έντονη κινητικότητα, πολύμηνα ταξίδια και ιδιόμορφες συμβάσεις, πολλές εργαζόμενες δεν απολαμβάνουν τα αυτονόητα: επιδόματα κύησης και λοχείας, σαφείς άδειες μητρότητας ή αποτελεσματική προστασία από δυσμενή μεταχείριση και απολύσεις λόγω εγκυμοσύνης. Παρά το εκτενές ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και την ασφάλεια στην εργασία, η εφαρμογή του παραμένει άνιση και συχνά αποσπασματική.

Με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή όχι μόνο να αξιολογήσει αν το ισχύον δίκαιο εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλους τους κλάδους, αλλά και να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες εργαζόμενες, ιδιαίτερα κατά την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, προστατεύονται έμπρακτα και όχι θεωρητικά.

Για την Ένωση και τον πρόεδρό της, Cpt. Dr. Γεώργιο Βάλλη, η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια δικαίωση μιας μακράς προσπάθειας, αλλά και ένα μήνυμα ότι η ναυτιλία δεν μπορεί να μένει πίσω σε ζητήματα ισονομίας. Όπως τονίζουν, ο στόχος δεν είναι μια ειδική μεταχείριση, αλλά το αυτονόητο: οι γυναίκες που εργάζονται στη θάλασσα να έχουν τα ίδια δικαιώματα με κάθε εργαζόμενη στην ξηρά, χωρίς εκπτώσεις και αστερίσκους. Έτσι, ένα ζήτημα που γεννήθηκε στα καταστρώματα και στα μηχανοστάσια μετατρέπεται σε ευρωπαϊκή υπόθεση, με την ελπίδα ότι σύντομα οι ναυτικοί μητέρες δεν θα χρειάζεται να παλεύουν μόνες για όσα θα έπρεπε ήδη να θεωρούνται δεδομένα.

