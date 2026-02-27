e-ΕΦΚΑ: Eκτός λειτουργίας μέχρι και την Κυριακή (1/3) οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Ποιες συναλλαγές επηρεάζονται

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μη λειτουργικό θα είναι από σήμερα (27/2) στις 15:00 και έως την Κυριακή 1 Μαρτίου το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» λόγω μετάβασης σε νέα υποδομή του G-Cloud, όπως γνωστοποίησε ο e-ΕΦΚΑ.
Όπως τονίζει ο φορέας, το εν λόγω διάστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και συναλλαγών που απαιτούν διαλειτουργικότητα με το «Μητρώο Πολιτών», συμπεριλαμβανομένων:
Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων (όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών, καθώς και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου).
