27.02.2026 16:52
27.02.2026 13:30

e-ΕΦΚΑ: Eκτός λειτουργίας μέχρι και την Κυριακή (1/3) οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Ποιες συναλλαγές επηρεάζονται

Μη λειτουργικό θα είναι από σήμερα (27/2) στις 15:00 και έως την Κυριακή 1 Μαρτίου το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» λόγω μετάβασης σε νέα υποδομή του G-Cloud, όπως γνωστοποίησε ο e-ΕΦΚΑ.

Όπως τονίζει ο φορέας, το εν λόγω διάστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και συναλλαγών που απαιτούν διαλειτουργικότητα με το «Μητρώο Πολιτών», συμπεριλαμβανομένων:

  • διαδικασιών απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου,
  • χορήγησης εξωϊδρυματικού επιδόματος σε έμμεσο μέλος
  • κάθε υπηρεσίας που προϋποθέτει άντληση στοιχείων οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικών δεδομένων.

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων (όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών, καθώς και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου).

