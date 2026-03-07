search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 09:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 09:19

Σύρος: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ταρσανά – Κάηκαν τρία σκάφη, ερευνώνται τα αίτια (Video)

07.03.2026 09:19
syros

Υπό έλεγχο τέθηκε, λίγο μετά τις 7 το πρωί του Σαββάτου, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του παραδοσιακού ταρσανά της Σύρου, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα σε τουριστικό σκάφος και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε δύο παρακείμενα.

Από την πυρκαγιά δύο σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα ακόμη υπέστη σοβαρές ζημιές.

Η επιχείρηση κατάσβεσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα σκάφη ήταν πολυεστερικά, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής από την Ερμούπολη, με οχήματα και προσωπικό, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομία,ς καθώς και εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης εθελοντές και πολίτες, ενώ πυκνοί καπνοί είχαν καλύψει μεγάλο μέρος της Ερμούπολη.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Φως στα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να ρίξει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως στις 10 Αυγούστου του 2020 είχε ξεσπάσει και πάλι μεγάλη φωτιά, στο ίδιο σημείο, κατά την οποία είχε καταστραφεί θαλαμηγός.

Διαβάστε επίσης:

Στο επίκεντρο οι γυναίκες ναυτικοί: Συνάντηση Βάλλη – Ευθυμίου για μητρότητα και ίσα δικαιώματα στη θάλασσα

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

Οι δύο όψεις του «τουριστικού θαύματος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεδριάζουν εκτάκτως, την Κυριακή, οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου

kaysima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπιράλ ακρίβειας λόγω πετρελαίου – καύσιμα και μεταφορές ανεβάζουν το κόστος ζωής

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ταρσανά – Κάηκαν τρία σκάφη, ερευνώνται τα αίτια (Video)

tourismos_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τουρισμός και Πόλεμος: Το Οικονομικό Ντόμινο στη Μεσόγειο και η Ανθεκτικότητα του Ελληνικού Μοντέλου»

metaxas kke magnisia- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

«Τώρα λαϊκός ξεσηκωμός! ΕΞΩ η Ελλάδα από τον πόλεμο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

metrita xrysos ouggaria
ΚΟΣΜΟΣ

«Τζακ-ποτ» πέτυχε η Ουγγαρία: Βρήκε εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και χρυσό σε ουκρανική πομπή με τεθωρακισμένα οχήματα

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 09:35
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεδριάζουν εκτάκτως, την Κυριακή, οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου

kaysima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπιράλ ακρίβειας λόγω πετρελαίου – καύσιμα και μεταφορές ανεβάζουν το κόστος ζωής

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ταρσανά – Κάηκαν τρία σκάφη, ερευνώνται τα αίτια (Video)

1 / 3