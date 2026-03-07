Σύρος: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ταρσανά – Κάηκαν τρία σκάφη, ερευνώνται τα αίτια (Video)

Υπό έλεγχο τέθηκε, λίγο μετά τις 7 το πρωί του Σαββάτου, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του παραδοσιακού ταρσανά της Σύρου, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα σε τουριστικό σκάφος και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε δύο παρακείμενα.

Από την πυρκαγιά δύο σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα ακόμη υπέστη σοβαρές ζημιές.

Η επιχείρηση κατάσβεσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα σκάφη ήταν πολυεστερικά, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής από την Ερμούπολη, με οχήματα και προσωπικό, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομία,ς καθώς και εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης εθελοντές και πολίτες, ενώ πυκνοί καπνοί είχαν καλύψει μεγάλο μέρος της Ερμούπολη.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Φως στα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να ρίξει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως στις 10 Αυγούστου του 2020 είχε ξεσπάσει και πάλι μεγάλη φωτιά, στο ίδιο σημείο, κατά την οποία είχε καταστραφεί θαλαμηγός.

