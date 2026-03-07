Οι δύο όψεις του «τουριστικού θαύματος»

Δεν είναι μυστικό ότι ο τουρισμός εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η αισθητή αποδυνάμωση της βιομηχανίας, το κλείσιμο δεκάδων εργοστασίων τα χρόνια της κρίσης, αλλά και η συνεχής υποβάθμιση του πρωτογενούς τομέα της χώρας (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία) έστρεψαν μεγάλο μέρος της αγοράς προς τον τουριστικό κλάδο. Ιδιαίτερα μετά τα χρόνια της πανδημίας, όταν η χώρα άρχισε να σημειώνει το ένα ρεκόρ αφίξεων μετά το άλλο, γιγαντώθηκε μια αίσθηση ότι πετύχαμε ένα «τουριστικό θαύμα». Ή μήπως όχι;

Χαρακτηριστικό της εκτόξευσης των μεγεθών είναι ότι το 2025 οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,6%, ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό σημείωσαν άνοδο 9,4%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, τα 23,23 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND). Την ίδια στιγμή, οι αφίξεις για το 2026 προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 3% – 5%, σύμφωνα με την έρευνα της EY για την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Αυτή βέβαια είναι η μία πλευρά. Η άλλη αποτυπώνει τη συγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας σε λίγους προορισμούς με αποτέλεσμα να καταγράφονται φαινόμενα υπερτουρισμού, με επισκέπτες να καταγγέλλουν συχνά υπερβολικά ακριβές τιμές, συνωστισμό και χαμηλότερη ποιότητα στην εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, οι τοπικές κοινωνίες πιέζονται, όπως και οι υποδομές και τα φυσικά οικοσυστήματα. Άρα τα έσοδα έρχονται, αλλά η βιωσιμότητα των περιοχών υπονομεύεται, καθώς η υπερκατανάλωση νερού και ενέργειας, η εισαγωγή τροφίμων, η πίεση στις υποδομές και η περιβαλλοντική φθορά τείνουν να γίνουν καθημερινό φαινόμενο.

«Εφιάλτης» για τους εργαζόμενους

Ενώ λοιπόν τα στοιχεία φανερώνουν τα ρεκόρ κερδοφορίας, οι εργαζόμενοι της «βαριάς βιομηχανίας» δουλεύουν με όρους… γαλέρας. Μισθοί σε χαμηλά επίπεδα, παρά τον τριπλασιασμό των τουριστικών αφίξεων μέσα σε λίγα χρόνια, διαλυμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εντατικοποιημένη δουλειά με δεκάωρα και δωδεκάωρα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, χωρίς ρεπό.

Πολλοί εργαζόμενοι στοιβάζονται σαν σαρδέλες σε ένα δωμάτιο για να «βγει η σεζόν», χωρίς να εξασφαλίζονται καν στοιχειωδώς αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Για να μη μιλήσουμε για τα εργατικά ατυχήματα ή δυστυχήματα, καθώς ο τουριστικός κλάδος βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της «μαύρης» λίστας.

Επιπλέον σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού και του επισιτισμού, καθώς η πολυδιαφημισμένη μετάβαση στο σύστημα των προπληρωμένων καρτών για την καταβολή των επιδομάτων ανεργίας και των δώρων εξελίχθηκε σε γραφειοκρατικό εφιάλτη.

Αντί για έγκαιρη οικονομική στήριξη την περίοδο του χειμώνα, οι δικαιούχοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μηδενικούς λογαριασμούς και ένα σύστημα που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους. Όλα τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην αύξηση των 80.000 κενών θέσεων εργασίας, μιας και όλο και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό προτιμά είτε το εξωτερικό, είτε άλλον επαγγελματικό κλάδο.

«20.000 άνθρωποι είναι απλήρωτοι»

Όπως καταγγέλλει και στο «Ποντίκι» o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου, μπορεί ο κλάδος του τουρισμού να πηγαίνει μια χαρά, να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αλλά η κατάσταση για τους εργαζόμενους είναι τελείως διαφορετική.

«Το πρόβλημά μας είναι η υπουργός Εργασίας, η οποία μας κοροϊδεύει εδώ και τρία χρόνια. Όλο ακούμε λόγια και υποσχέσεις, αλλά από πράξεις τίποτα. Κάναμε κινητοποίηση έξω από το υπουργείο, και η υπουργός, αντί να μας δει, ανέβαζε βιντεάκια στο TikTok. Την ίδια στιγμή δεν δίνει λύση στο επίδομα των εποχικά εργαζομένων, καθώς 20.000 άνθρωποι είναι απλήρωτοι από την πολιτεία. Από τη μία η ΔΥΠΑ δεν έχει διεκπεραιώσει τα αιτήματα των εργαζομένων και από την άλλη οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει τις προπληρωμένες κάρτες» συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα, αποκάλυψε ότι την ερχόμενη τουριστική σεζόν θα υπάρχει 20% λιγότερο ενδιαφέρον από τους εργαζομένους, αφού δεν πρόκειται σε αυτές τις συνθήκες κάποιος να δει σοβαρά το επάγγελμα. Κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι τα κενά σε θέσεις εργασίας θα αυξηθούν.

Ο πρόεδρος του κλάδου υπογράμμισε ότι η υπουργός δεν μπορεί να καταλάβει το πρόβλημά τους, αφού δεν ξέρει πώς είναι να ζεις με τόσο λίγα χρήματα. «Οι εποχικοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ούτε μπορούν να ζουν με δανεικά. Το επόμενο διάστημα θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας σε λιμάνια, αεροδρόμια και θα ενημερώνουμε τους τουρίστες με φυλλάδιο μεταφρασμένο στα αγγλικά για το τι συμβαίνει στον κλάδο» ανέφερε.

Επιπλέον σημείωσε ότι, αν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό – επισιτισμό βρουν αλλού δουλειά, αυτομάτως χάνουν όλα τα δικαιώματά τους, κάτι που πλέον είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, αφού πολλοί επιλέγουν την ασφάλεια που τους παρέχει ένας άλλος κλάδος ή το εξωτερικό. Τέλος, όσον αφορά τα δημοσιεύματα ότι η τουριστική περίοδος επιμηκύνθηκε στα νησιά, ο Χότζογλου απάντησε τα εξής: «Δεν ισχύει ότι επιμηκύνθηκε η τουριστική περίοδος. Αυτό συμβαίνει μόνο στα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Εκεί μάλιστα, υπάρχει και αύξηση τουριστών, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Βέβαια, η αύξηση στις τουριστικές ροές δεν σημαίνει απαραίτητα και χαρμόσυνα νέα για τους εργαζόμενους. Μάλλον το αντίθετο»…

