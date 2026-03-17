Νέα ψηφιακή υπηρεσία στο maps.ktimatologio.gr: Κτηματολόγιο και όροι δόμησης πλέον μαζί σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με απόλυτη συνέπεια προς τους πολίτες και την αγορά ακινήτων, συνεχίζει να εμπλουτίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες του, προσθέτοντας μια νέα λειτουργία στον Ψηφιακό του Χάρτη. Από σήμερα, 17 Μαρτίου 2026, μέσω της διασύνδεσης με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του maps.ktimatologio.gr να βλέπουν εύκολα και συνοπτικά τους βασικούς όρους δόμησης που ισχύουν για το γεωτεμάχιό τους.
Η νέα αυτή λειτουργία λύνει τα χέρια σε πολίτες, μηχανικούς, επενδυτές και επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτούν άμεσα μια πρώτη αξιόπιστη εικόνα των πολεοδομικών δυνατοτήτων ενός ακινήτου.
Με τον τρόπο αυτό:
Οι πληροφορίες εμφανίζονται σε έναν συνοπτικό πίνακα για κάθε γεωτεμάχιο και αντλούνται από τα ανοικτά δεδομένα του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη του ΤΕΕ.
Επιπλέον, η διασύνδεση των δύο συστημάτων επιτρέπει την αυτόματη μετάβαση από τον Ψηφιακό Χάρτη του Κτηματολογίου στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη για την προβολή αναλυτικών πολεοδομικών πληροφοριών.
Μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη ψηφιακό περιβάλλον, ο Ψηφιακός Χάρτης εμφανίζει πλέον για κάθε γεωτεμάχιο στοιχεία όπως:
Οι πληροφορίες αυτές προβάλλονται χωρικά πάνω στο ίδιο το γεωτεμάχιο, συνδυάζοντας τα κτηματολογικά δεδομένα με τα πολεοδομικά στοιχεία σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον και διασφαλίζοντας την απόλυτη ταύτιση της ιδιοκτησιακής εικόνας με τους κανόνες δόμησης.
Η εμφάνιση των δεδομένων βασίζεται στη διαθεσιμότητα των πολεοδομικών πληροφοριών στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.
Συγκεκριμένα:
Επισημαίνεται ότι πληροφορία για χρήσεις γης δεν εμφανίζεται όταν αυτές καλύπτουν τμήμα μικρότερο του 10% της έκτασης του γεωτεμαχίου.
Τα στοιχεία όρων δόμησης (όπως αρτιότητα, συντελεστής δόμησης, κάλυψη, ύψος και αριθμός ορόφων) δεν εμφανίζονται στις περιπτώσεις:
Επιπλέον:
Η διαλειτουργικότητα μεταξύ του Ψηφιακού Χάρτη του Κτηματολογίου και του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη του ΤΕΕ, αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος χωρικών δεδομένων στη χώρα, με στόχο τη συνέπεια των πληροφοριών, τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση πολιτών και επαγγελματιών.
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο εξελίσσεται σταδιακά σε μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή πληροφόρησης για τη γη και την ιδιοκτησία, υποστηρίζοντας τόσο τους πολίτες και την αγορά ακινήτων όσο και τον αποτελεσματικό χωρικό σχεδιασμό της Πολιτείας.
Συνεχίζουμε απλά, ψηφιακά, αποτελεσματικά!
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
