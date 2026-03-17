Νέος διευθύνων σύμβουλος στα ΕΛΤΑ ο Μιχάλης Μαυρόπουλος

Την ανάληψη των καθηκόντων του διευθύνοντος συμβούλου των Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) από τον Μιχάλη Μαυρόπουλο ανακοίνωσε το Υπερταμείο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε μεγάλους οργανισμούς στους τομείς των μεταφορών και logistics, του τουρισμού και της τεχνολογίας.

Ο Μιχάλης Μαυρόπουλος έχει διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες όπως οι UPS, TUI και Hilton, δραστηριοποιούμενος σε αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει ηγηθεί μεγάλων οργανισμών και έχει συμβάλει σε επιχειρησιακούς μετασχηματισμούς και στην ενίσχυση της οικονομικής τους απόδοσης.

Προέρχεται από τον όμιλο Liknoss Group, εταιρεία στον τομέα της ταξιδιωτικής τεχνολογίας στην περιοχή της Μεσογείου, όπου κατείχε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και είχε την ευθύνη για τον στρατηγικό μετασχηματισμό της εταιρείας.

Νωρίτερα είχε διατελέσει Regional Director East Mediterranean στην TUI Destination Experiences, με ευθύνη για δραστηριότητες σε 15 χώρες και περισσότερους από 3.500 εργαζόμενους. Επίσης είχε αναλάβει καθήκοντα Managing Director στην TUI Hellas, συμβάλλοντας στην επιχειρησιακή ανάκαμψη και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Στην UPS ακολούθησε μακρά επαγγελματική πορεία, φτάνοντας στη θέση του Managing Director για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, όπου είχε την ευθύνη για τις δραστηριότητες της εταιρείας σε πολλές χώρες. Στο πλαίσιο της διεθνούς του εμπειρίας εργάστηκε επίσης στη Σαουδική Αραβία, στο Βέλγιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Μαυρόπουλος είναι κάτοχος MBA από το University of Louisville στις ΗΠΑ και έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα Global High Performance Leadership του IMD Business School στη Λωζάνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, καλωσόρισε τον νέο επικεφαλής των ΕΛΤΑ, σημειώνοντας ότι η διεθνής εμπειρία του στη διοίκηση μεγάλων οργανισμών και η γνώση του στον κλάδο των μεταφορών και logistics αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.

Ο Μιχάλης Μαυρόπουλος αναλαμβάνει επισήμως τα καθήκοντά του στις 19 Μαρτίου 2026. Ο Μάριος Τέμπος, ο οποίος άσκησε μεταβατικά καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, θα συνεχίσει να υπηρετεί την εταιρεία από τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

