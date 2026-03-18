Κραυγή αγωνίας από τους γονείς του 2ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Πεντέλης – Κίνδυνος «λουκέτου» λόγω γραφειοκρατίας

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι γονείς και οι κηδεμόνες του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου Νηπιαγωγείου Πεντέλης, καθώς οι νέες ρυθμίσεις στις ηλεκτρονικές εγγραφές απειλούν να οδηγήσουν ένα σχολικό συγκρότημα-πρότυπο σε μαρασμό.

Με επιστολή-καταγγελία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Σύλλογος Γονέων αναδεικνύει τον παραλογισμό του αποκλεισμού μαθητών από όμορες περιοχές, όπως το Ντράφι, αλλά και το σοβαρό πρόβλημα με τα αδέλφια μαθητών που αναγκάζονται να φοιτούν σε διαφορετικά σχολεία.

Οι γονείς κάνουν λόγο για «τεχνητό στραγγαλισμό» μιας μονάδας με άρτιες υποδομές και διευρυμένο ωράριο, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Ακολουθεί η αναλυτική επιστολή διαμαρτυρίας:

«Όχι στη μεθοδευμένη υποβάθμιση του 2ου Δημοτικού & 2ου Νηπιαγωγείου Πεντέλης»

Πεντέλη, 16.03.2026

Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, εκπροσωπώντας το σύνολο των οικογενειών που εμπιστεύονται το 2ο Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Νηπιαγωγείο Πεντέλης, καταγγέλλουμε δημόσια τον παραλογισμό και τη διοικητική ανεπάρκεια που οδηγεί ένα πρότυπο σχολικό συγκρότημα στον μαρασμό.

Δεν θα επιτρέψουμε το σχολείο μας να γίνει «θύμα» μιας άκαμπτης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αγνοεί την πραγματικότητα. Είναι αδιανόητο το 2026, σε μια περίοδο που η Πολιτεία διακηρύττει τη στήριξη της οικογένειας, εσείς να την υπονομεύετε στην πράξη.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ:

Τον Γεωγραφικό Παραλογισμό: Αποκλείετε τους κατοίκους του Ντραφίου, οι κατοικίες των οποίων συνορεύουν με το σχολείο, από το να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο, εξαναγκάζοντάς τους να διανύουν καθημερινά τεράστιες αποστάσεις προς το Πικέρμι, την ώρα που το 2ο Δημοτικό Πεντέλης –το οποίο οι ίδιοι οι γονείς στήριξαν και γιγάντωσαν– κινδυνεύει να μείνει με άδειες αίθουσες.

Τον Διάλογο Κωφών για τα Αδέλφια: Είναι εξοργιστικό να χαρακτηρίζετε το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό ως «όμορα» και όχι ως συστεγαζόμενα, ενώ βρίσκονται στον ίδιο περίβολο! Υποχρεώνετε γονείς να διασπώνται σε δύο και τρία διαφορετικά σημεία της πόλης για να παραδώσουν τα παιδιά τους στα σχολεία τους, λες και ο χρόνος και η βενζίνη μας είναι αναλώσιμα.

Την Απαξίωση της Δημόσιας Περιουσίας: Τη στιγμή που άλλα σχολεία «βουλιάζουν» από μαθητές, εσείς οδηγείτε σε μείωση δυναμικού άνω του 50% ένα σχολείο με άρτιες υποδομές, ιδιωτική συντήρηση και διευρυμένο ωράριο (17:30). Αυτό αποτελεί κακοδιαχείριση δημόσιου πόρου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ του Ντραφίου και των όμορων περιοχών της Πεντέλης στα επίσημα όρια του σχολείου.

ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ όλων των αδελφών (sibship) στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, χωρίς αστερίσκους και γραφειοκρατικά κωλύματα.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ της βιωσιμότητας των 12 τμημάτων του Δημοτικού. Δεν θα δεχθούμε καμία σύμπτυξη τμημάτων ή υποβάθμιση της οργανικότητας.

Προειδοποιούμε ότι δεν θα παραμείνουμε θεατές στον «αργό θάνατο» του σχολείου μας. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με δυναμισμό και εξωστρέφεια, πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και προσφυγή σε κάθε νόμιμο μέσο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης

