Υπερταμείο και Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού ξεκινούν συνεργασία για τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό

Το Υπερταμείο/Growthfund και η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού ξεκινούν συνεργασία με στόχο την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού με ορίζοντα το 2040 μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων εργαλείων προοπτικής διερεύνησης (foresight) για το Υπερταμείο και τα περιουσιακά του στοιχεία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο πλευρές θα εργαστούν για τη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου οράματος για το Υπερταμείο έως το 2040 (“Vision 2040”), λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις, τις τεχνολογικές και κοινωνικές μεταβολές, καθώς και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που επηρεάζουν την οικονομία, τις υποδομές και τις δημόσιες επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο την επίτευξη ακόμα μεγαλύτερης αξίας για τους πολίτες μέσω ενός βιώσιμου σε βάθος χρόνου μοντέλου ανάπτυξης.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε στα γραφεία του Υπερταμείου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου, και τον Ειδικό Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Γιάννη Μαστρογεωργίου, παρουσία στελεχών των δύο οργανισμών.

Η συνεργασία θα αξιοποιήσει εργαλεία foresight και στρατηγικής ανάλυσης, όπως η χαρτογράφηση κρίσιμων τάσεων και αβεβαιοτήτων, η ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων για το μέλλον, καθώς και η διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων (foresight labs) και δράσεων ανταλλαγής γνώσης. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η εξοικείωση στελεχών του Υπερταμείου με σύγχρονες μεθοδολογίες προοπτικής διερεύνησης μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και συνεργασίας.

Η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία έχει ως αποστολή την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της χώρας μέσω μεθόδων foresight, θα συμβάλει με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τις μεθοδολογίες της στην ανάλυση μελλοντικών τάσεων, κινδύνων και ευκαιριών που επηρεάζουν την οικονομία και τις δημόσιες επιχειρήσεις.

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για ευρύτερες πρωτοβουλίες προοπτικής διερεύνησης και στρατηγικού σχεδιασμού που θα μπορούσαν στο μέλλον να επεκταθούν και σε επιμέρους τομείς δραστηριότητας του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό των δημόσιων επιχειρήσεων και στην ανάδειξη νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων για την ελληνική οικονομία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Υπερταμείου για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αξίας του χαρτοφυλακίου του και την υποστήριξη του μετασχηματισμού των δημόσιων επιχειρήσεων μέσα από σύγχρονες προσεγγίσεις στρατηγικού σχεδιασμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού ενισχύει την ικανότητα του Υπερταμείου να προσεγγίζει με συστηματικό τρόπο τις μεγάλες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της οικονομίας και των δημόσιων επιχειρήσεων. Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από σημαντικές γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, η αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών foresight μας επιτρέπει να εξετάζουμε εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον και να ενισχύουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό του χαρτοφυλακίου μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προετοιμάζουμε καλύτερα τις εταιρείες μας για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επόμενης δεκαετίας.»

Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γιάννης Μαστρογεωργίου, δήλωσε:

«Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός δεν είναι άσκηση πρόβλεψης αλλά εργαλείο προετοιμασίας για ένα μέλλον που μεταβάλλεται ταχύτερα από ποτέ. Η συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού με το Υπερταμείο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια να ενισχυθεί στη χώρα μας μια κουλτούρα στρατηγικής σκέψης με ορίζοντα δεκαετιών και όχι εκλογικών κύκλων.

Μέσα από τις μεθόδους foresight μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τις μεγάλες τεχνολογικές, γεωοικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που ήδη διαμορφώνουν το διεθνές περιβάλλον και να εξετάσουμε πώς αυτές επηρεάζουν το μέλλον των δημόσιων επιχειρήσεων και των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού οράματος για το Υπερταμείο έως το 2040, ενισχύοντας την ικανότητα των οργανισμών του Δημοσίου να λειτουργούν με στρατηγική προοπτική, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα στις μεγάλες αλλαγές που έρχονται, βοηθώντας το Υπερταμείο να αποτελέσει έναν ουσιαστικό αναπτυξιακό μοχλό για την Ελλάδα».