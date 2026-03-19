Στην ικανότητα διακυβέρνησης κρίνονται τα κόμματα εξουσίας

Η συμμετοχή 174.813 πολιτών στην εσωκομματική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή συνέδρων έχει φέρει μεγάλη ικανοποίηση στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία θεωρεί πως απέδωσε τα μέγιστα η πολιτική και οργανωτική δουλειά των τελευταίων μηνών.

Τα ηγετικά στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μάλιστα αποδίδουν μεγάλη σημασία στο αποτέλεσμα των δέκα περιφερειακών συνδιασκέψεων που έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς θεωρούν ότι διατήρησαν ενεργό και ενίσχυσαν τον κομματικό μηχανισμό.

Δεν είναι κακό να είναι χαρούμενοι και ίσως πράγματι οι εν λόγω συνδιασκέψεις να έχουν βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ. Ας είναι όμως συγκρατημένοι, αφού κάτι άλλοι – από το… χωριό –, που είχαν δηλώσει τον ενθουσιασμό τους για ανάλογες διαδικασίες, δεν είχαν καλή κατάληξη.

Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ επί Κασσελάκη – πριν εκπαραθυρώσει τον τότε αρχηγό του – είχε διεξαγάγει το 2024 μια σειρά περιφερειακά συνέδρια που πολλοί τότε θεωρούσαν ότι θα ενισχύσουν το κόμμα της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης και την ηγεσία του.

Ωστόσο, στις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του ίδιου έτους, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί την πρωτοφανή πτώση των ποσοστών της Ν.Δ., αλλά έχασε δυνάμεις και οδηγήθηκε ο ίδιος σε κρίση και σε προβλήματα τα οποία και σήμερα βιώνει η Κουμουνδούρου.

Πολύ μεγάλη σημασία είχε αποδώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και στα περιφερειακά συνέδρια του 2018, επί προεδρίας – και πρωθυπουργίας – Αλέξη Τσίπρα, με θέμα την παραγωγική ανασυγκρότηση των ελληνικών Περιφερειών ενόψει της εξόδου από τα μνημόνια.

Πολιτικό αποτέλεσμα, παρά τους πανηγυρισμούς; Το 31,53% του Ιουλίου του 2019 και η καθαρή ήττα από τη Ν.Δ., που κέρδισε την αυτοδυναμία με 39,85%. Το εν λόγω ποσοστό μάλιστα ήταν μεγάλη επιτυχία συγκριτικά με το μόλις 23,75% στις ευρωεκλογές τον Μάιο της ίδιας χρονιάς.

Με απλά λόγια, καλές και άγιες είναι οι εκτιμήσεις για τις κομματικές και άλλες διαδικασίες και ορθώς τα κόμματα τις βάζουν ψηλά στις προτεραιότητές τους, αλλά όλα παίζονται στην απήχηση που τελικά έχουν στις εθνικές κάλπες. Εκεί κρίνονται για την ικανότητά τους να κυβερνήσουν και για όσα υπόσχονται στους πολίτες.

Ας το θυμούνται και στο ΠΑΣΟΚ, διότι, όπως έγραψε ο Οδυσσέας Ελύτης, «για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή». Δουλειά και λίγα λόγια. Ιδίως από όσους, ελλείψει πολιτικής και απήχησης, λένε περισσότερα απ’ όσα αντέχουν και οι ίδιοι…

