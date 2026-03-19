«Το Βαλς των Χαμένων Ονείρων»: Το viral κομμάτι της Μαριάνας Κατσιμίχα άλλαξε τίτλο μετά από αίτημα του γιου του Χατζιδάκι (Videos)

Ιδιαίτερα δημοφιλές στα social media έχει γίνει το τελευταίο διάστημα το κομμάτι «Το βαλς των χαμένων ονείρων» που ερμηνεύει η Μαριάνα Κατσιμίχα, σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρρά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία Ogdoo με την οποία συνεργάζεται η καλλιτέχνιδα, το κομμάτι μετονομάστηκε σε «Το Βαλς των ονείρων» κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γιώργου Χατζιδάκι, γιου τουΜάνου Χατζιδάκι.

Ουσιαστικά, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά μουσικά έργα με το ένα να αποτελεί ορχηστρική σύνθεση του Μάνου Χατζιδάκι για την ταινία «Χαμένα όνειρα» και το άλλο, ένα τραγούδι με στίχους που προέκυψαν από έναν αδημοσίευτο στίχο του Άλκη Αλκαίου.

Ωστόσο, λόγω της διαχρονικότητας του έργου του Μάνου Χατζιδάκι από τη μία, και της δημοφιλίας του τραγουδιού των Άλκη Αλκαίου και Δημήτρη Καρρά από την άλλη, κρίθηκε σημαντικό να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση ή παρανόηση σχετικά με τον τίτλο.

Το «Το Βαλς των ονείρων» της Μαριάνας Κατσιμίχα

Το βαλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι

Σημειώνεται ότι στο κομμάτι «Το Βαλς των ονείρων», οι αδημοσίευτοι στίχοι του Άλκη Αλκαίου μελοποιήθηκαν από τον Δημήτρη Καρρά, δημιουργώντας ένα τραγούδι γεμάτο λυρισμό και συναισθηματική ένταση.

Η ερμηνεία, δε, της Μαριάνας Κατσιμίχα, προσδίδει στο κομμάτι μια ευαίσθητη και εσωτερική διάσταση. Το τραγούδι παρουσιάστηκε σε δύο εκτελέσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Μελωδία 99,2 και Ελληνικός 93,2. Στη μία ακούγεται μόνο η φωνή της Μαριάνας Κατσιμίχα, ενώ στη δεύτερη συμμετέχει και ο Δημήτρης Μπάκουλης.

Και οι δύο εκδοχές τράβηξαν το ενδιαφέρον του κοινού και διαδόθηκαν ευρέως στα social media.

