Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία στο Θέατρο Βράχων – Μελίνα Μερκούρη

Τα 30 χρόνια στη δισκογραφία γιορτάζει ο Γιάννης Κότσιρας στο Θέατρο Βράχων – Μελίνα Μερκούρη τη Δευτέρα 8 Ιουνίου & Τρίτη 9 Ιουνίου.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και συνεργάτες, υπόσχονται στο κοινό δύο μοναδικές μουσικές βραδιές, γεμάτες ένταση και ρυθμό!

«Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα. Ήταν το “Αθώος ένοχος”.

Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά. Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική.

Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που έμεινε απόλυτα ίδιο. Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Καλή αντάμωση» αναφέρει ο καλλιτέχνης.

