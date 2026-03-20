Easter Camp στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου | 6-8 Απριλίου | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Λίγο πριν το Πάσχα, το παλιό εργοστάσιο φωταερίου γίνεται ο ιδανικός προορισμός για χαλάρωση και πολύ… παιχνίδι στην καρδιά της Αθήνας! Για τρεις ημέρες, από τη Μ. Δευτέρα έως και την Μ. Τετάρτη, η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου υποδέχεται παιδιά ηλικίας 5-9 ετών σε ένα συναρπαστικό Easter Camp γεμάτο δραστηριότητες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και παιχνίδια που αντλούν έμπνευση από παραδόσεις και ιστορίες από διαφορετικές γωνιές του κόσμου.

Στους χώρους του παλιού εργοστασίου, όπου κάποτε κατέφθαναν πρώτες ύλες, μηχανήματα και τεχνογνωσία από μακρινές χώρες, το φετινό Πάσχα οι μικροί επισκέπτες ξεκινούν το δικό τους δημιουργικό ταξίδι σέ όλον τον κόσμο. Υπαίθριες δραστηριότητες και παιχνίδια στην εξωτερική αυλή της Τεχνόπολης, εικαστικές δημιουργίες, ιστορίες από την παράδοση, θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα, παιχνίδια εξερεύνησης και μυστηρίου στο Μουσείο, συνθέτουν ένα πλούσιο πασχαλινό πρόγραμμα που θα ενθουσιάσει τα παιδιά, ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργική τους έκφραση και τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Οι δραστηριότητες ξεκινούν από τις 9.00 το πρωί και κρατούν έως τις 13.30 το μεσημέρι, ενώ το πρόγραμμά τους είναι σχεδιασμένο ώστε τα παιδιά να μπορούν να το παρακολουθήσουν από μία έως και τρεις ημέρες.

*Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας,, μεγάλου χορηγού του ΒΜΦ, για τη δημιουργία εμπειριών που συνδέουν τη γνώση, την ενέργεια και τον πολιτισμό! Ο ιστορικότερος πάροχος ενέργειας στην χώρα επιστρέφει στις ρίζες του και τιμώντας τη μακρά πορεία του, συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αναλυτικό πρόγραμμα | Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου έως Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

09.00-9.30 | Προσέλευση

Ξυπνάμε νωρίς αλλά δεν πάμε σχολείο! Ερχόμαστε στην Τεχνόπολη!

09.30-10.00 | Ομαδικά παιχνίδια

Η μέρα μας ξεκινά με παιχνίδι στην Κεντρική Αυλή! Κινητικά παιχνίδια στους εξωτερικούς χώρους της Τεχνόπολης, στο υπερσύγχρονο Skywalk και στην παιδική χαρά!

10:00 – 11:30| Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Εργαστήρια

Τα παιδιά συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια από καλλιτέχνες και έμπειρους μουσειοπαιδαγωγούς.

«Το παραμύθι του Μαρτιάτικου Λαγού» | Μ. Δευτέρα (06.04)

«Μαγικά Ραβιά» | Μ. Τρίτη (07.04)

«Πολύχρωμα φανάρια» | Μ. Τετάρτη (08.04)

Δείτε παρακάτω τις αναλυτικές περιγραφές*

11:30 – 12.00 | Δεκατιανό

Διάλειμμα για ελαφρύ φαγητό για περισσότερη ενέργεια την υπόλοιπη μέρα! Το δεκατιανό μας το φέρνουμε μαζί μας από το σπίτι.

12.00 – 13.30 | Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Εργαστήρια

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα εργαστήρια συνεχίζονται…

«Το Κυνήγι των Πασχαλινών Αβγών» | Μ. Δευτέρα (06.04)

«Μάντεψε ποιος» – Easter Edition | Μ. Τρίτη (07.04)

«Το μυστήριο του φωταερίου» – Easter Edition | Μ. Τετάρτη (08.04)

Δείτε παρακάτω τις αναλυτικές περιγραφές*

13.30 | Αποχώρηση

*Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Εργαστήρια

«Το παραμύθι του Μαρτιάτικου Λαγού»: Ένα θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα με ρίζες από τη Μεγάλη Βρετανία. Τα παιδιά, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασμό, ζωντανεύουν το μύθο του Μαρτιάτικου Λαγού, γίνονται συνδημιουργοί και πρωταγωνιστές της ιστορίας!

«Το Κυνήγι των Πασχαλινών Αβγών»: Ένα παιχνίδι εξερεύνησης στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου με ρίζες από τη Γερμανία. Οι μικροί μας φίλοι λύνουν γρίφους και σπαζοκεφαλιές ανακαλύπτοντας κρυμμένους «αβγό-θησαυρούς» μέσα στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας!

«Μαγικά Ραβδιά»: Εικαστικό εργαστήριο με ρίζες από τη Φινλανδία. Η φύση και η λαϊκή παράδοση γίνονται η έμπνευση για να δημιουργήσουν οι συμμετέχοντες «μαγικά ραβδιά», αξιοποιώντας κλαδιά κι άλλα απλά υλικά από τη φύση. Θα καταφέρουν, άραγε, τα ραβδιά να μας μεταμορφώσουν «μαγικά» σε φανταστικούς ήρωες;

«Μάντεψε ποιος» – Easter Edition: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου. Μπορείς να μαντέψεις μέσα από μια μόνο φωτογραφία ποιος/ποια δούλευε στο εργοστάσιο, σε ποιο χώρο και ποια ειδικότητα είχε; Το αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό του εργοστασίου «ζωντανεύει» τις ιστορίες και τα μυστικά των ανθρώπων που δούλευαν σε αυτό για χρόνια!

«Πολύχρωμα φανάρια»: Εικαστικό εργαστήριο με ρίζες από τη Γουατεμάλα. Μέσα σε ένα παλιό εργοστάσιο ενέργειας, οι μικροί μας φίλοι δημιουργούν τα δικά τους πασχαλινά φαναράκια και τα διακοσμούν με χρώματα, σχήματα και φαντασία!

«Το μυστήριο του φωταερίου» – Easter Edition: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου. Κάτι μυστήριο συμβαίνει αυτό το Πάσχα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και λίγο έλλειψε να μείνουμε για πάντα στο σκοτάδι. Τα παιδιά μεταμορφώνονται σε μυστικούς πράκτορες και λύνουν το πιο «σκοτεινό» μυστήριο όλων των εποχών!

Πληροφορίες

Για παιδιά 5-9 ετών

Ημερομηνίες: Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου έως Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026

Ώρες: 09.00-13:30

Τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα από 1 έως 3 ημέρες.

Κόστος συμμετοχής: 50ευρώ/παιδί – για τις 3 ημέρες, 18 ευρώ/παιδί – για 1 ημέρα

Ισχύει 10% έκπτωση για τα αδερφάκια.

Κρατήσεις θέσεων μέσω more.com

Για πληροφορίες: 213 0109325 (Δευτ. – Παρ. 11:00-17:00)