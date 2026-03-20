Η Χρύσπα κάνει show στο Allwyn Game Time με μπαγλαμά και νότες

Τι λέει για τον Ελ Κααμπί και τον Κώστα Παπανικολάου και ποιο τραγούδι της χαρακτηρίζει ως ιδανικό soundtrack πριν από μεγάλους αγώνες

Με ποιον αθλητή θα ήθελε να κάνει ντουέτο η Χρύσπα; Σε ποιο «ημίχρονο» της ζωής της αισθάνεται πως βρίσκεται σήμερα; Και ποιο δικό της τραγούδι θα μπορούσε να αποτελέσει το ιδανικό soundtrack πριν από έναν μεγάλο αγώνα;

Η δημοφιλής τραγουδίστρια φιλοξενείται στη εκπομπή Allwyn Game Time και δίνει απαντήσεις με αυθόρμητο και γεμάτο ενέργεια τρόπο. Δηλώνει «μέχρι το κόκκαλο» Πειραιώτισσα και ένθερμη οπαδός του Ολυμπιακού, ενώ δεν κρύβει την αισιοδοξία της για την πορεία της ομάδας της, σχολιάζοντας τον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΛ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και μπαίνει με ενθουσιασμό σε ένα απολαυστικό παιχνίδι με νότες και τραγούδια, συνοδεία κιθάρας. Δεν διστάζει να δείξει και μια άλλη ταλαντούχα πλευρά της, παίρνοντας τον μπαγλαμά και αποδεικνύοντας πως η σκηνή —όποια κι αν είναι αυτή— της ανήκει.