Τραπεζικές χρεώσεις: Σφοδρή αντιπαράθεση για τις «επιστροφές» προμηθειών και τα πακέτα λογαριασμών

«Φωτιά» πήρε για ακόμη μία φορά το τραπεζικό σκηνικό μετά τις καταγγελίες της Μιλένας Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, η οποία μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη θέτει ζήτημα για προμήθειες που – όπως υποστηρίζει – επανέρχονται «από το παράθυρο».

Οι τράπεζες απάντησαν διαδοχικά με διευκρινίσεις και διαψεύσεις, χωρίς ωστόσο να κλείσουν τη συζήτηση γύρω από τις χρεώσεις και την πραγματική επιβάρυνση των καταθετών.

Στην ερώτησή της, η Μιλένα Αποστολάκη περιγράφει μια εικόνα αυξημένης τραπεζικής κερδοφορίας σε συνδυασμό με χαμηλές αποδόσεις για τους καταθέτες και διεύρυνση των χρεώσεων στις καθημερινές συναλλαγές.

Όπως επισημαίνει, η ελληνική αγορά καταθέσεων εμφανίζει έντονα χαρακτηριστικά συγκέντρωσης, με περιορισμένο ανταγωνισμό, γεγονός που –σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται– επηρεάζει άμεσα τα επιτόκια.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναδεικνύεται το ζήτημα της απόκλισης μεταξύ επιτοκίων δανείων και καταθέσεων, καθώς την περίοδο αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι αποδόσεις προς τους καταθέτες παρέμειναν συγκρατημένες, ενώ το κόστος δανεισμού αυξήθηκε ταχύτερα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συνολική κερδοφορία των τραπεζών, η οποία – βάσει των στοιχείων που παρατίθενται – κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα και το 2025, την ώρα που, όπως επισημαίνεται, η ενίσχυση των εσόδων δεν συνδέεται με αντίστοιχη πιστωτική επέκταση προς την πραγματική οικονομία.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης της βουλευτή βρίσκεται και το θέμα των νέων χρεώσεων μέσω συνδρομητικών πακέτων λογαριασμών.

Όπως αναφέρεται, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται η διάδοση μοντέλων μηνιαίας επιβάρυνσης για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη βασική χρήση τραπεζικών λογαριασμών, με την Αποστολάκη να θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο οι πρακτικές αυτές εφαρμόζονται με τη ρητή συγκατάθεση των πελατών και εάν επηρεάζουν την πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Τα ζητήματα αυτά τίθενται ευθέως προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, με αιχμή την ανάγκη αξιολόγησης της λειτουργίας της αγοράς και πιθανών παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.

Οι τράπεζες, στις απαντήσεις τους, επιχείρησαν να διαψεύσουν τις αιτιάσεις περί νέων ή επανερχόμενων χρεώσεων, επιμένοντας ότι οι βασικοί λογαριασμοί παραμένουν δωρεάν και ότι τα συνδρομητικά πακέτα αποτελούν απολύτως προαιρετική επιλογή.

Ωστόσο, στην ίδια επιχειρηματολογία ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τη διεύρυνση ενός μοντέλου σταθερών, έστω και χαμηλών, μηνιαίων επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που συνδέονται με την καθημερινή τραπεζική χρήση, περιγράφοντας ένα πλαίσιο στο οποίο η «επιλογή» συνδέεται όλο και περισσότερο με πρόσθετο κόστος.

Η Alpha Bank τονίζει ότι το πακέτο My Alpha Benefit Base, με μηνιαίο κόστος 0,80 ευρώ, συγκεντρώνει υπηρεσίες σε ένα ενιαίο σχήμα, ενώ η ενεργοποίηση και απενεργοποίησή του γίνεται ελεύθερα από τον πελάτη.

Παράλληλα, αναφέρει ότι συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως μισθωτοί και συνταξιούχοι, απαλλάσσονται από επιβαρύνσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση, η Τράπεζα Πειραιώς επισημαίνει ότι οι λογαριασμοί καταθέσεων δεν έχουν κόστος και ότι τα πακέτα συναλλαγών προσφέρονται αποκλειστικά σε προαιρετική βάση, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής στους πελάτες.

Η Eurobank υπογραμμίζει ότι διαθέτει δωρεάν αποταμιευτικούς λογαριασμούς και ότι τα βασικά πακέτα προσφέρονται χωρίς χρέωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών, ενώ για τους υπόλοιπους προβλέπεται χαμηλή μηνιαία συνδρομή. Παράλληλα, σημειώνει ότι υπάρχει δυνατότητα διατήρησης απλού λογαριασμού χωρίς κόστος.

Οι τράπεζες επισημαίνουν επίσης ότι τα μοντέλα συνδρομητικών πακέτων αποτελούν ευρέως διαδεδομένη πρακτική στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρουν διαφάνεια και καλύτερο έλεγχο του κόστους για τους πελάτες.

Ωστόσο, η αντιπαράθεση που έχει ανοίξει φέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα της ουσιαστικής δυνατότητας επιλογής των καταναλωτών σε μια αγορά όπου η τραπεζική συναλλαγή αποτελεί καθημερινή αναγκαιότητα.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η ευρύτερη συζήτηση για τη λειτουργία του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα και το κατά πόσο οι υφιστάμενες πρακτικές ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Το θέμα των τραπεζικών χρεώσεων αναμένεται να παραμείνει στην πολιτική και οικονομική ατζέντα, καθώς συνδέεται άμεσα τόσο με το κόστος των συναλλαγών για τους πολίτες όσο και με τη συνολική εικόνα της αγοράς και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τραπεζών και καταθετών.

