Μαρινάκης για Κωνσταντοπούλου: Επίκδυνες οι εικόνες που είδαμε από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου λαμβάνει χώρα η δίκη για τα βίντεο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ΕΡΤ.

«Η Δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές σε κάθε πολιτισμένη χώρα. Υπάρχουν και κάποιοι, όπως είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, που μέσα σε αυτήν την φόρτιση, την ανάγκη των συγγενών να μάθουν την αλήθεια για τα παιδιά τους, για τους φίλους τους, για τους δικούς τους ανθρώπους, των ανθρώπων συνολικά, κάθε πολίτη να αποδοθεί Δικαιοσύνη, παρεισφρύει και η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία θέλει να παίξει τον δικό της ρόλο, που είναι διπλός», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

»Αφενός μεν, να επιβιώσει πολιτικά πάνω στον πόνο, δηλαδή να δημιουργεί εντάσεις είτε στη Βουλή είτε έξω από ένα δικαστήριο, να γίνεται viral όλο αυτό, να το ανεβάζει στο διαδίκτυο και, απευθυνόμενη σε ένα συγκεκριμένο κοινό, να το φανατίζει, να το οργίζει και έτσι αυτή να διατηρείται δημοσκοπικά, μην κρύβουμε τα λόγια μας. Και ο δεύτερός της σκοπός, που εξυπηρετεί τον πρώτο, είναι: με διάφορα τεχνάσματα, να καθυστερεί τη διαδικασία και να έρθει να πει: ”Τρία χρόνια μετά δεν έχει ξεκινήσει η δίκη. Τέσσερα χρόνια μετά δεν έχει αποδοθεί Δικαιοσύνη”», πρόσθεσε.

«Περιφερόμενη είτε στους διαδρόμους της Βουλής είτε έξω από τη Βουλή είτε μέσα στη Βουλή, υβρίζοντας, συκοφαντώντας, είτε και σε διάφορες εκπομπές, που συνήθως δεν είναι πολιτικές εκπομπές για να κάνει το κήρυγμά της. Αυτό είναι μοτίβο», είπε.

«Δήλωση στήριξης στη Δικαιοσύνη»

«Ακούστε, εγώ δεν θέλω να είμαι ίσων αποστάσεων και όσο ο κόσμος μας θέλει στα πράγματα, ο κόσμος μας αξιολογεί, οι πολίτες μας κρίνουν, πρέπει να υψώσουμε «ανάχωμα». Αυτό το οποίο συμβαίνει, οι εικόνες, τα βίντεο που είδαμε από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, είναι επικίνδυνες εικόνες. Είναι εικόνες επικίνδυνες για τη Δημοκρατία. Δεν μπορεί να απειλούνται, να τρομοκρατούνται οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης. Οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα. Ανήκουν συνολικά στο πολίτευμά μας, στη Δημοκρατία μας και είναι οι φρουροί της Δημοκρατίας μας. Είναι αδιανόητο μία πρόεδρος ενός κόμματος, με την όποια, νομική, με την όποια ιδιότητα δικηγόρου, νομικού έχει, που έχει κάθε δικαίωμα, δεν έχει ασυμβίβαστο, δεν έχει αναστολή όπως ένας υπουργός ή ένας υφυπουργός».

«Δεν κατηγορώ την κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί είναι συνήγορος, μην παρεξηγηθώ. Κατηγορώ την κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα εκφοβισμού, το οποίο είναι επικίνδυνο όχι μόνο για τη δίκη αυτή ή την όποια παρεπόμενη διαδικασία, πάνω στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αλλά είναι επικίνδυνο για τη Δημοκρατία. Πρέπει να προστατευθούν οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης. Η σημερινή μου δήλωση δεν είναι μόνο προσωπική δήλωση, είναι μια δήλωση στήριξης της Δικαιοσύνης», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι αυτή, η οποία θα δώσει τις απαντήσεις και να προστατευθεί για να δώσει τις απαντήσεις που πιστεύει. Όσοι είναι ένοχοι να πληρώσουν, όποιοι και αν είναι αυτοί, όσο ψηλά και αν είναι, αλλά αυτό να το κρίνουν οι δικαστές και κανένας άλλος και με την ηρεμία που πρέπει να έχουν για να έχουν μια δίκαιη κρίση», κατέληξε.

Μαρινάκης: Δεύτερη σειρά μέτρων αν κριθεί αναγκαία – Τι είπε για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα (Video)

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Η κυβέρνηση θα πάρει και πρόσθετα μέτρα»

ΠΑΣΟΚ: Ο Γιαννίτσης δεν θα απέκλειε συνεργασία με τη ΝΔ





