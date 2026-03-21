Πολάκης: Κείμενο – «οδικός χάρτης» για τις συνεργασίες με ορίζοντα διμήνου, υπογράφουν 34 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής

Πρόταση για έναν οδικό χάρτη με ορίζοντα δύο μηνών αναφορικά με τον διάλογο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων για τη συγκρότηση εκλογικής συμμαχίας κατατέθηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Παύλου Πολάκη και φέρει τις υπογραφές 34 μελών του οργάνου. Μεταξύ άλλων, πέρα από τον Παύλο Πολάκη, το κείμενο υπογράφουν οι Τρύφων Αλεξιάδης, Μιχάλης Γιαπιτζής, Νάγια Μητσάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Σμπώκος, Μάρκος Χατζησάββας.

Είναι πιθανό το κείμενο να τεθεί σε ψηφοφορία ωστόσο αυτό δεν έχει αποφασιστεί προς το παρόν.

Το κείμενο προτείνει να υπάρξει «γραπτή, ξεκάθαρη πρόσκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις (ΠΑΣΟΚ, ΝΕ.ΑΡ., ΜέΡΑ25, ΚΚΕ, Αλ. Τσίπρα, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΠΡΑΤΤΩ, ΚΟΣΜΟΣ, Κατσέλη και όποιον άλλο κομματικό ή κινηματικό σχηματισμό κρίνει ότι μπορεί να συνταχθεί μαζί μας προγραμματικά), για τη δημιουργία εκλογικής συμμαχίας». Στόχος, όπως περιγράφεται, η κατάληξη «εντός δυο μηνών συνολικά, στην εκλογική διακήρυξη της συμμαχίας στην οποία θα αποτυπώνεται η πρόθεση εκλογικής συμπαράταξης των προοδευτικών δυνάμεων που επιθυμούν». Η διακήρυξη θα πρέπει να περιέχει:

Μεταξύ άλλων το κείμενο διαμηνύει ότι ο «ΣΥΡΙΖΑ έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον» και αποτελεί «το μοναδικό προοδευτικό πολιτικό φορέα που έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός πραγματικά προοδευτικού μετώπου».

Με το βλέμμα στις συνθήκες που διαμορφώνονται από το υπό συγκρότηση κόμμα Τσίπρα, διαμηνύει επίσης σε αιχμηρή γλώσσα πως «όσοι απεργάζονται σενάρια διάλυσης ή ενσωμάτωσης να ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι. Ιδιαιτέρως όσον αφορά στην συλλογική ηγεσία του κόμματος (βουλευτές, μέλη Π.Γ., μέλη Κ.Ε., Γραφείο Τύπου), καμία ανοχή δεν θα πρέπει πλέον να είναι επιτρεπτή για όσους/ες εκφράζουν δημόσια θέσεις που δεν έχουν συλλογικά εγκριθεί. Η Κ.Ε. του κόμματος θα πρέπει να πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση σε αυτή την κατεύθυνση η οποία θα δεσμεύει και τα υπόλοιπα όργανα».

Και αν και ο Σωκράτης Φάμελλος στην ομιλία του, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη συζήτηση για «τιμάρια» το κείμενο καταλήγει ως εξής: «Για να αντιγράψουμε στην πράξη τη γνωστή ιστορική φράση: ο ΣΥΡΙΖΑ “δε χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια”».

Αναλυτικά το κείμενο υπογραφών:

Πρόταση για μια συντεταγμένη, ανοιχτή στην κοινωνία και με σαφές χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες πορεία, προς το σχηματισμό ενός κυβερνητικού, προοδευτικού μετώπου

1. Το πολιτικό τοπίο σήμερα-κοινωνική ανάγκη η πολιτική αλλαγή

Το 2019, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα αφήνει πίσω της την περιπέτεια των μνημονίων, για να μπει αμέσως μετά στην περιπέτεια Μητσοτάκη. Εφτά χρόνια ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής ήταν αρκετά για να παραδοθεί η χώρα στην χωρίς έλεγχο κερδοφορία των Τραπεζών, των κερδοσκοπικών funds, των παρόχων ενέργειας και των σούπερ μάρκετ. Εφτά χρόνια ήταν αρκετά για προχωρήσει ακόμα και με συνταγματικό πραξικόπημα η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση βασικών παροχών του κοινωνικού κράτους σε υγεία, εκπαίδευση, επικουρική σύνταξη κ.α.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη παράγει σκάνδαλα, με οικονομικό ή όχι αντίκτυπο, με πρωτοφανείς ρυθμούς. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Το σκάνδαλο των υποκλοπών, το μπάζωμα και τους χειρισμούς κουκουλώματος του εγκλήματος των Τεμπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα επιστημονικά θαύματα με τις μπανάνες στον Όλυμπο, τη χρηματοδότηση της «ομάδας αληθείας», τα 2,5 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που δόθηκαν σε 10 μόνο εταιρείες, τις απευθείας αναθέσεις που έφτασαν στο ρεκόρ των 20 δις ευρώ, την υπόθεση του εργατοπατέρα Παναγόπουλου, το «σκόιλ ελικίκου», την κ. Ασημακοπούλου που δικάζεται αυτές τις μέρες, τις δαπάνες για συμβουλευτικές εταιρείες που από 3,4 εκατομμύρια ευρώ το 2017 έφτασαν στα 585 εκατομμύρια το 2025 ή την κ. Στρατινάκη που τοποθετήθηκε ως υποδιοικήτρια στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς-για άλλη μια φορά η ΝΔ έβαλε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα-για να παραιτηθεί λίγες εβδομάδες μετά και τελικά να αποκαλύπτεται ότι δεν είχε δηλώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ στο Πόθεν Έσχες της;

Σήμερα, όλα δείχνουν ότι έχουμε μπροστά μας μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Η ρευστότητα που βασίστηκε στα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης φτάνει στο τέλος της. Μια μεγάλη ευκαιρία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας χάθηκε, αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι σε απελπισία, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν στηρίχθηκαν καθώς για μια ακόμα φορά η μερίδα του λέοντος πήγε στα μονοπώλια και στους φίλους. Το μεσοπρόθεσμο 2026-2029 είναι ένα μικρό μνημόνιο καθώς περιλαμβάνει σημαντικές περικοπές, ενώ οι εξελίξεις στο Ιράν θα φέρουν ένα νέο πληθωριστικό κύμα, πιθανότατα πολύ χειρότερο από κάθε προηγούμενο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε σε κάθε προηγούμενη κρίση (πανδημία, Ρώσσο-Ουκρανικός πόλεμος, πληθωριστικές πιέσεις). Ο μέσος πολίτης γνωρίζει πολύ καλά ότι με κυβέρνηση Μητσοτάκη ο λογαριασμός στο τέλος πάντα σε αυτόν έρχεται. Για αυτό το λόγο η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι μια κοινωνική ανάγκη στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλει να ανταποκριθεί με αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης.

2. Ο δρόμος προς μια εκλογική συμμαχία θα πρέπει να γίνει με διαδικασίες ανοιχτές στην κοινωνία και με ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η γραμμή που ακολουθήσαμε στο δρόμο για τις εκλογές του 2023 σχετικά με τις συνεργασίες, αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος και πέρα από κάθε αμφιβολία, καταστροφική. Επιμείναμε εμμονικά και κόντρα σε κάθε λογική, μέχρι λίγο πριν τις εκλογές, σε μια εκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, ενώ εισπράτταμε σταθερά αρνητική απάντηση. Σήμερα, είμαστε κοντά στο να κάνουμε το ίδιο λάθος δεύτερη φορά.

Οι πολιτικές εξελίξεις της περιόδου, τα δημοσκοπικά δεδομένα αλλά κυρίως η χρονική απόσταση από τις επόμενες εθνικές εκλογές (αν δεν έχουμε απρόοπτα), επιβάλλουν να πάρουμε άμεσες αποφάσεις που θα μας δεσμεύσουν στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές.

Επειδή πάνω από όλα οι διαδικασίες για το σχηματισμό ενός ισχυρού και με κυβερνητική προοπτική προοδευτικού εκλογικού μετώπου πρέπει να είναι ανοιχτές στην κοινωνία και τους πολίτες και όχι αποτέλεσμα μυστικών συναντήσεων και συμφωνιών, με βάση τις συνεδριακές αποφάσεις και τις προηγούμενες αποφάσεις της Π.Γ., προτείνουμε:

1. Γραπτή, ξεκάθαρη πρόσκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις (ΠΑΣΟΚ, ΝΕ.ΑΡ., ΜέΡΑ25, ΚΚΕ, Αλ. Τσίπρα, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΠΡΑΤΤΩ, ΚΟΣΜΟΣ, Κατσέλη και όποιον άλλο κομματικό ή κινηματικό σχηματισμό κρίνει ότι μπορεί να συνταχθεί μαζί μας προγραμματικά), για τη δημιουργία εκλογικής συμμαχίας. Η πρόσκληση θα πρέπει να είναι σαφής και να περιγράφει με αυστηρό χρονοδιάγραμμα όλες τις διαδικασίες και τα στάδια μέχρι την δημιουργία της εκλογικής προοδευτικής συμμαχίας.

2. Απώτερος στόχος να καταλήξουμε εντός δυο μηνών συνολικά, στη εκλογική διακήρυξη της συμμαχίας στην οποία θα αποτυπώνεται η πρόθεση εκλογικής συμπαράταξης των προοδευτικών δυνάμεων που επιθυμούν και εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Η διακήρυξη θα πρέπει να περιέχει:

α. τη δέσμευση όλων όσων επιθυμούν εκλογική συνεργασία

β. τις βασικές προτεραιότητες/στόχους μιας προοδευτικής διακυβέρνησης , που κατ’ ελάχιστο θα περιλαμβάνουν τους ήδη διακηρυγμένους από τον ΣΥΡΙΖΑ 10+1 άξονες πολιτικής συνεργασίας (Τράπεζες με δημόσιο έλεγχο μιας τουλάχιστον συστημικής Τράπεζας, Δημόσιος έλεγχος σε Ενέργεια & Ύδρευση, Αξιοπρεπείς Μισθοί – Συλλογικές Συμβάσεις, Στήριξη των συνταξιούχων, Φιλολαϊκή λύση για το ιδιωτικό χρέος, Μέτρα για την στεγαστική κρίση, Δραστική μείωση έμμεσων φόρων, Γενναία χρηματοδότηση Παιδείας και Υγείας, Τομές στην απόδοση Δικαιοσύνης, Συνταγματική Αναθεώρηση συν μια ισχυρή, ανεξάρτητη & πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική).

γ. τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες το εκλογικό σχήμα θα καταλήξει στη στελέχωση της κοινής εκλογικής επιτροπής και στο κυβερνητικό πρόγραμμα με το οποίο θα απευθυνθεί στην κοινωνία, με το αντίστοιχο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.

Τέτοιου είδους ανοιχτές διαδικασίες είναι σίγουρο ότι θα ενδυναμώσουν την προσπάθεια, θα δώσουν ελπίδα στους προοδευτικούς πολίτες και θα δημιουργήσουν νέους χώρους συνάντησης στις πόλεις, τα χωριά, τους χώρους εργασίας, τους συλλογικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει παρελθόν, έχει παρόν, έχει και μέλλον

Σε πείσμα όλων, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έφτασε το 2015 να κάνει το όνειρο για «πρώτη φορά αριστερά» πραγματικότητα. Παρά τις κάποιες φοβικές στάσεις που μετρίασαν την αποφασιστικότητα μας, είμαστε περήφανοι για την κυβερνητική μας περίοδο η οποία ήταν το επιστέγασμα μιας σταθερής παρουσίας στα κοινά και τους λαϊκούς αγώνες για δεκαετίες.

Από τότε περάσαμε πολλά, είχαμε πολλαπλές διασπάσεις, την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, την περιπέτεια Κασσελάκη και σταθερά απέναντι μας ένα οργανωμένο αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Παρά το λυσσαλέο αυτό πόλεμο που έχει δεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από το σύστημα εξουσίας και όχι μόνο, είναι ακόμα ζωντανός και αυτό γιατί δεν είναι ένα κόμμα που το δημιούργησε μια εφήμερη πολιτική συγκυρία αλλά οι ανάγκες και τα «θέλω» συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, με συγκεκριμένο ιδεολογικό υπόβαθρο. Για το λόγο αυτό αποτελεί το μοναδικό προοδευτικό πολιτικό φορέα που έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός πραγματικά προοδευτικού μετώπου, ικανού να διατυπώσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση διεκδικώντας την κυβέρνηση απέναντι στη δεξιά του Μητσοτάκη.

Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νικηφόρας εκλογικής συμμαχίας δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε κομματική παράλυση & αδράνεια ή σε σχεδιασμούς που δεν υπηρετούν το ιστορικό πολιτικό ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι απεργάζονται σενάρια διάλυσης ή ενσωμάτωσης να ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι. Ιδιαιτέρως όσον αφορά στην συλλογική ηγεσία του κόμματος (βουλευτές, μέλη Π.Γ., μέλη Κ.Ε., Γραφείο Τύπου), καμία ανοχή δεν θα πρέπει πλέον να είναι επιτρεπτή για όσους/ες εκφράζουν δημόσια θέσεις που δεν έχουν συλλογικά εγκριθεί. Η Κ.Ε. του κόμματος θα πρέπει να πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση σε αυτή την κατεύθυνση η οποία θα δεσμεύει και τα υπόλοιπα όργανα. Για να αντιγράψουμε στην πράξη τη γνωστή ιστορική φράση: ο ΣΥΡΙΖΑ «δε χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια».

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που υπογράφουν:

1. Αλεξιάδης Τρύφωνας (Αττική)

2. Βόλος Μανώλης (Νότιο Αιγαίο)

3. Γιαπιτζής Μιχάλης (Αττική)

4. Διαλυνάς Βαγγέλης (Κρήτη)

5. Ζήση Έφη (Αττική)

6. Καλαϊτζάκης Μανώλης (Κρήτη)

7. Καράτζη Μαρία (Κρήτη)

8. Κασιμάτη Αγγελική (Αττική)

9. Κολοκούρη Ελένη (Ήπειρος)

10. Κούσας Χρήστος (Κεντρική Μακεδονία)

11. Κωνσταντίνου Ειρήνη (Αττική)

12. Λάβδας Γιώργος (Αττική)

13. Μέμτσα Ρίτσα (Θεσσαλία)

14. Μητσάκη Νάγια (Αττική)

15. Μπαλάση Χαρά (Κεντρική Μακεδονία)

16. Μπουμπόναρη Φανή (Κρήτη)

17. Παναγιωτόπουλος Γιώργος (Αττική)

18. Περράκη Γογώ (Κρήτη)

19. Πολάκη Κωνσταντίνα (Κρήτη)

20. Πολάκης Παύλος (Κρήτη)

21. Σεληθωμάς Σάββας (Κρήτη)

22. Σκούρτη Ρούλα (Πελοπόννησος)

23. Σμπώκος Βασίλης (Κρήτη

24. Σιταρίδου Δέσποινα (Κεντρική Μακεδονία)

25. Σπανός Αλέκος (ΑΜΘ)

26. Τότας Γιώργος (Κεντρική Μακεδονία)

27. Τσαλατσάνη Μαρία (Αττική)

28. Τσόγκας Γιώργος (Πελοπόννησος)

29. Χανιωτάκης Γιάννης (Κρήτη)

30. Χατζηπαρασκευά Ευαγγελία (Αττική)

31. Χατζησάββα Άννα (Αττική)

32. Χατζησάββας Μάρκος (Κρήτη)

33. Χατζηστρατή Κατερίνα (Νότιο Αιγαίο)

34. Χορτάτου Αναστασία (Αττική)

Πολάκης: Αν οι άλλες δυνάμεις μας πουν «όχι», ή αν προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης τον Ιούνιο, δε θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές;

Παρουσιάζοντας το σκεπτικό του κειμένου κατά την τοποθέτησή του στην Κεντρική Επιτροπή ο Παύλος Πολάκης, είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απευθύνει «γραπτή, ξεκάθαρη πρόσκληση προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ, στη Νεαρ, στο ΜέΡΑ25, στο ΚΚΕ, στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στο Πραττω στον ΚΟΣΜΟ, στον Αλέξη Τσίπρα και στο όλο κίνημα, μόρφωμα κόμμα που σχεδιάζει, στην Κατσέλη και σε όποιον άλλο κομματικό ή κινηματικό σχηματισμό κρίνουμε ότι μπορεί να συνταχθεί μαζί μας προγραμματικά». Αυτό, είπε, «πρέπει να έχει περιεχόμενο» δηλαδή, «τα 10+1 σημεία της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, που προτείναμε πέρυσι. Και, χρονικό ορίζοντα, δυο μήνες, δυόμισι το πολύ, όχι παραπάνω». Και «να καταλήξουμε σε μία εκλογική διακήρυξη αυτών που θα συμφωνήσουμε, που θα ΄ναι όποιοι θέλουν και μπορούν».

Για το ενδεχόμενο αρνήσεων σημείωσε:

«Εάν αρνηθούν όλοι, εγώ το βάζω αυτό και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το λέμε, και πού είναι ο εγωισμός, το ανάποδο είναι το καταστροφικό». «Εάν μας αρνηθούν», συνέχισε, «δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές; Άμα μας αρνηθούν όλοι; Που δε θα μας αρνηθούν όλοι, κάποιοι θα συμφωνήσουν και μ’ αυτούς θα πάμε, προφανώς».

Μάλιστα, ο βουλευτής Χανίων επέμεινε στην αναφορά περί «τιμαρίων» και την επανέλαβε και από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής:

«Δεν είναι εγωισμός», τόνισε, «είναι στοιχειώδης αξιοπρέπεια και κατανόηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα, το οποίο – γι αυτό εγώ χρησιμοποίησα την έκφραση, δεν την είπα εγώ την είπαν άλλοι, ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε πει – ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να χωριστεί σε τιμάρια, ούτε να μεταβιβαστεί, ούτε να κληρονομηθεί, ούτε να διαλυθεί, αυτό είπα και το ξαναλέω και σήμερα. Και λέω ότι πρέπει να έχουμε τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια και τον καλώς εννοούμενο εγωισμό ότι έχουμε τα στελέχη, το μηχανισμό, τη γνώση να διατυπώσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι η βάση μιας εκλογικής συμμαχίας».

«Οι τροπολογίες που καταθέσαμε, ό,τι πιο προωθημένο, δεν είδα κάτι αντίστοιχο από Τσίπρα»

Επί του προγραμματικού μάλιστα, άφησε αιχμή κατά Τσίπρα, λέγοντας ότι οι επεξεργασίες που δημοσιοποίησε για την ενέργεια, δεν είναι τόσο προωθημένες όσο αυτές του ΣΥΡΙΖΑ: «Οι τροπολογίες που καταθέσαμε προχθές στη Βουλή» σημείωσε, «είναι ό,τι πιο προωθημένο έχει υπάρξει στον προοδευτικό χώρο. Συγκεκριμένη γραμμή η οποία αναδιατάσσει το συσχετισμό προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Πείτε μου κάποιον άλλον που να τα λέει έτσι ακριβώς και που να θέλει κυβερνητική προοπτική γιατί εγώ δεν είδα. Ούτε στις τελευταίες ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την ενέργεια είδα κάτι αντίστοιχο».

Πρέπει, επανέλαβε, «να έχουμε τον στοιχειώδη εγωισμό ότι μπορούμε να διατυπώσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να είναι και νικηφόρο εκλογικά».

Σημείωσε πως αυτός πρέπει να είναι ο πολιτικός σχεδιασμός, διότι «δεν μπορεί να είναι γενικώς ότι βάζουμε στην άκρη τους εγωισμούς και προχωράμε». Και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πρόωρων λόγω πολέμου: «Δηλαδή, αν πέσουνε 10 βόμβες στα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες μέρες, καούν 4 – 5 διυλιστήρια ακόμα, πάει το βαρέλι 300 δολάρια και προκηρύξει ο Μητσοτάκης, για να προλάβει να σωθεί, εκλογές τον Ιούνιο, τι θα κάνουμε;» αναρωτήθηκε. «Δε θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ;» επέμεινε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με το πλάνο της ηγεσίας, δε θα έχει προλάβει να διαμορφωθεί εκλογική συμμαχία. «Εγώ λέω να κατέβει και να σταθεί στα πόδια του έτσι όπως πρέπει, κάνοντας το κάλεσμα με όσους θέλουν και μπορούν για μια εκλογική συμμαχία η οποία, ναι, θέλουμε να ρίξει τη ΝΔ».

Κλείνοντας διεμήνυσε πως «δε θα ρίξει κανένας και τίποτα αν απλά πάμε με τη λογική να ενωθούμε για να μη χαθούμε. Θα ενωθούμε στη βάση του προγράμματος. Μόνο έτσι φτιάχνονται συμμαχίες» είπε μεταξύ άλλων κλείνοντας.

