22.03.2026 17:55

Και η Βόρεια Μακεδονία ρίχνει τον ΦΠΑ στα καύσιμα σχεδόν στο μισό λόγω της αύξησης των τιμών 

22.03.2026 17:55
Η Βόρεια Μακεδονία ανακοίνωσε σήμερα μείωση σχεδόν στο μισό του ΦΠΑ στα καύσιμα προκειμένου να αναχαιτίσει την αύξηση της τιμής στην αντλία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο ΦΠΑ στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) θα μειωθεί από 18 σε 10%, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης που ήταν αφιερωμένη σε αυτό το ζήτημα.

Το μέτρο αυτό, που θα τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, και θα εφαρμοστεί για δύο εβδομάδες, αναμένεται να επιτρέψει να διατηρηθεί «η τιμή της βενζίνης ως έχει, ενώ εκείνη του ντίζελ θα αυξηθεί περίπου τρία με τρεισήμισι δηνάρια (0,04 έως 0,05 ευρώ) το λίτρο», υπογράμμισε.

Στη χώρα αυτή των Βαλκανίων, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ αυξήθηκαν αντίστοιχα σε περίπου 1,40 και 1,49 ευρώ το λίτρο σήμερα.

Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου έκλεισαν με άνοδο την Παρασκευή, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το όριο των 120 δολαρίων το βαρέλι.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 19:26
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Θύματα του τηλε-γκαλερίστα αποκαλύπτουν πώς εξαπατήθηκαν – Μπαράζ καταγγελιών

ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ; Ο νέος ηγέτης παραμένει άφαντος και το Ιράν επιστρατεύει την AI για να καλύψει το κενό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η απονομή του μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή (video)

