Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Στα 8,15μ. το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου στον τελικό – Live η εξέλιξη του αγώνα, δείτε τα άλματά του

Ο Μίλτος Τεντόγλου διεκδικεί ένα ακόμη μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο κορυφαίος άλτης του μήκους την τελευταία 6ετια, απέναντι στον Φουρλάνι και άλλους αστέρες του αγωνίσματος, θέλει να βγάλει το μεγάλο άλμα που θα τον φέρει στην κορυφή του κόσμου για άλλη μία φορά, σε ένα στάδιο που έχει κερδίσει ξανά χρυσό μετάλλιο και έχει μια γρήγορη πίστα που τον βολεύει για μεγάλες επιδόσεις.

Live η εξέλιξη του τελικού του μήκους:

Ο Τεντόγλου στο τρίτο του άλμα έκανε 8,06μ.

Ο Κουβανός Χοντελίν με 8,26μ πέρασε δεύτερος, ο Μίλτος είναι 5ος τώρα

Ο Σαραμποϊούκοφ στα 8,31μ. πέρασε πάλι πρώτος

Βελτιώθηκε ο Τεντόγλου στα 8,15μ. παραμένει όμως στην 4η θέση.

Ο Φουρλάνι στο δεύτερο άλμα του έκανε 8,25μ. και πέρασε πρώτος

Ολοκληρώθηκε η πρώτη προσπάθεια για τους 17 φιναλίστ, ο Τεντόγλου είναι στην 4η θέση προς το παρόν

Ο Σαμποϊούκοφ πέταξε στα 8,22μ.

Ο Τεντόγλου στο πρώτο του άλμα στα 8,09μ., αλλά πάτησε 30 εκατοστά πίσω!

O Φουρλάνι άρχισε τον αγώνα με άλμα στα 8,16μ.

Τρίτος θα ξεκινήσει ο Τεντόγλου

Οι φιναλίστ του τελικού με τις φετινές επιδόσεις τους:

Φουρλάνι (Ιταλία) 8,39μ.

Αντοκ (Αυστραλία) 8,23μ.

ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ (ΕΛΛΑΔΑ) 8,27μ.

Σαραμποϊούκοφ (Βουλγαρία) 8,45μ.

Γκέιλ (Τζαμάικα) 8,13μ.

Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8,32μ.

Σου (Κίνα) 7,82μ.

Μασικανέ (Νότια Αφρική) 8,11μ.

Κασέρες (Ισπανία) 8,19μ.

ΜακΛέοντ (Τζαμάικα) 8,22μ.

ΜακΚάρτερ (ΗΠΑ) 8,11μ.

Χοντελίν (Κούβα) 8,18μ.

Χέρντεν (Γερμανία) 8,18μ.

Ντέιβις (ΗΠΑ) 8,08μ.

Μόντλερ (Σουηδία) 8,04μ.

Πούλι (Φινλανδία) 8,08μ.

Μανιόνγκα (Νότια Αφρική) 8,11μ.

Διαβάστε επίσης:

