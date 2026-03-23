ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 08:27
Lavipharm: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με άνοδο πωλήσεων, κερδών και μείωση δανεισμού ομίλου

Ισχυρή βελτίωση σε βασικά οικονομικά μεγέθη κατέγραψε η Lavipharm για τη χρήση 2025, παρουσιάζοντας αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, προ rebate και clawback, ανήλθαν σε 70,03 εκατ. ευρώ, έναντι 61,01 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 14,8%.

Ανοδικά κινήθηκε και το μικτό κέρδος, το οποίο διαμορφώθηκε στα 30,31 εκατ. ευρώ από 25,08 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας άνοδο 20,8%. Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 2,17 ποσοστιαίες μονάδες, στοιχείο που αποτυπώνει τη βελτίωση στη λειτουργική απόδοση του ομίλου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 15,47 εκατ. ευρώ, έναντι 10,39 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 48,9%. Σε επίπεδο συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 14,52 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 45,8% σε σχέση με τα 9,96 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2025 επιβαρύνθηκαν κατά 0,97 εκατ. ευρώ λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2, που αφορά την αποτίμηση προγραμμάτων επιβράβευσης εργαζομένων (stock options και stock awards). Η επίδραση αυτή, αν και επηρεάζει τα λογιστικά αποτελέσματα, δεν συνεπάγεται ταμειακή εκροή για τον όμιλο.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 9,35 εκατ. ευρώ, έναντι 5,54 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 68,8%.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ, από 3,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας άνοδο 108,2%.

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους, αυτά διαμορφώθηκαν σε 5,99 εκατ. ευρώ, έναντι 8,98 εκατ. ευρώ το 2024. Η μείωση αυτή αποδίδεται σε έκτακτο έσοδο από αναβαλλόμενη φορολογία ύψους 6,3 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2024, στο πλαίσιο εκκαθάρισης θυγατρικής εταιρείας.

Εάν εξαιρεθεί η επίδραση αυτού του έκτακτου στοιχείου, τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του 2024 ανέρχονται σε 2,68 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της τάξης του 123,2% για τη χρήση 2025.

Παράλληλα, ο όμιλος συνέχισε την προσπάθεια απομόχλευσης, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε 26,57 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, έναντι 28,23 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Lavipharm, Τηλέμαχος Λαβίδας, χαρακτήρισε το 2025 ως μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των πωλήσεων και η ενίσχυση της κερδοφορίας επιβεβαιώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου.

Όπως ανέφερε, τα αποτελέσματα αντανακλούν τη συστηματική υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της εταιρείας, ενώ υπογράμμισε ότι η Lavipharm διαθέτει πλέον τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η διοίκηση εκτιμά ότι, με τα υφιστάμενα δεδομένα, ο όμιλος βρίσκεται σε θέση να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία, εστιάζοντας τόσο στη βελτίωση της αποδοτικότητας όσο και στη δημιουργία αξίας σε βάθος χρόνου.

Διαβάστε επίσης:

CrediaBank: Στήριξη στον αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας

SMERC: Επενδύσεις άνω των 12 εκατ. σε τρόφιμα με στόχο εξαγωγική ανάπτυξη

Αεροπορικές εταιρείες: Κρίση μετά την πανδημία φέρνει αυξήσεις εισιτηρίων, πιέσεις και φόβους καυσίμων

Ηχηρή προειδοποίηση από ΔΟΕ: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες – Καμία χώρα δεν είναι άτρωτη

Δημοσκόπηση GPO: Οι πολίτες διαφωνούν με την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ζητούν αυστηρή ουδετερότητα – Πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί

Τέμπη – Παύλος Ασλανίδης: «Αυτό που ζητάμε είναι η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων» (Video)

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

Τεχεράνη σε ΗΠΑ: Αν επιτεθείτε στο Χαργκ θα επεκτείνουμε τη σύγκρουση στην Ερυθρά θάλασσα

Αεροπορικές εταιρείες: Κρίση μετά την πανδημία φέρνει αυξήσεις εισιτηρίων, πιέσεις και φόβους καυσίμων

Ηχηρή προειδοποίηση από ΔΟΕ: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες – Καμία χώρα δεν είναι άτρωτη

Δημοσκόπηση GPO: Οι πολίτες διαφωνούν με την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ζητούν αυστηρή ουδετερότητα – Πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί

