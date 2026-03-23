SWOT Hospitality – The Fiction Athens: Ένα νέο urban lifestyle hotel στα Βόρεια Προάστια της πόλης

The Fiction Athens: Ένα νέο urban lifestyle hotel στα Βόρεια Προάστια της πόλης

Η SWOT Hospitality αναλαμβάνει τη διαχείριση του νέου πεντάστερου προορισμού σε ένα από τα πιο δυναμικά σημεία της Αθήνας.

Το The Fiction Athens κάνει την εμφάνισή του στην αθηναϊκή αγορά, με τη διαχείριση και λειτουργία του να έχει αναλάβει η εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων SWOT Hospitality. Η επένδυση υλοποιήθηκε από τη REDS. Το νέο ξενοδοχείο παρουσιάζεται ως ένας σύγχρονος πεντάστερος urban lifestyle προορισμός στο Μαρούσι, σε στρατηγικό σημείο δίπλα στα εμπορικά κέντρα The Mall Athens και Golden Hall, σε άμεση γειτνίαση με σημαντικό επιχειρηματικό hub, νοσοκομεία και με εύκολη πρόσβαση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 39 σύγχρονα δωμάτια και σουίτες, εστιατόριο με σύγχρονη αστική ταυτότητα, καθώς και επιλεγμένες εμπειρίες φιλοξενίας που συνομιλούν με τον χαρακτήρα της περιοχής και της πόλης. Στόχος του The Fiction Athens είναι να λειτουργήσει όχι μόνο ως χώρος διαμονής, αλλά και ως ενεργό κομμάτι της τοπικής κοινότητας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της περιοχής και στην ενίσχυση του τουριστικού της αποτυπώματος.

Κεντρικό ρόλο στην εμπειρία φιλοξενίας κατέχει η γαστρονομία. Το εστιατόριο Lalane, με την επιμέλεια του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ Αλέξανδρο Τσιοτίνη, διαμορφώνει μια πρόταση σύγχρονης αστικής γαστρονομίας με έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών και τις καθαρές γεύσεις.

Παράλληλα, το Lalane λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για επισκέπτες και κατοίκους της πόλης, φιλοξενώντας resident events, όπως guest DJ sets και τα καθιερωμένα brunches του Σαββάτου, που συνδυάζουν γαστρονομία και urban lifestyle. Στο πλαίσιο των συνεργασιών που αναπτύσσει με επιλεγμένα αθηναϊκά microbakeries, το ξενοδοχείο προσφέρει επίσης προϊόντα από το Temps Perdu του Γιάννη Βλασίου και του Δημήτρη Δρίτσα, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τη γαστρονομική εμπειρία του χώρου.

Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, Founder της SWOT Hospitality, σημείωσε σχετικά: «Το The Fiction Athens εκφράζει μια νέα προσέγγιση στην αστική φιλοξενία, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο ενός ξενοδοχείου πόλης σε έναν δυναμικό επιχειρηματικό κόμβο στα Βόρεια Προάστεια της πόλης. Φιλοδοξία μας είναι να γίνει ένας προορισμός που θα συνδυάζει τη λειτουργικότητα με τη σύγχρονη αισθητική, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γαστρονομία ως βασικό στοιχείο της εμπειρίας, μέσα από προτάσεις που απευθύνονται τόσο στους επισκέπτες του ξενοδοχείου όσο και στο κοινό της πόλης».

Το The Fiction Athens αποτελεί επένδυση της REDS, η οποία προχώρησε στην πλήρη ανακαίνιση και αναβάθμιση του ξενοδοχείου, στο πλαίσιο 25ετούς εκμίσθωσης. Μέσω εκτεταμένου επανασχεδιασμού και ενεργειακής αναβάθμισης, το ακίνητο μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο πεντάστερο ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών, ενισχύοντας τη δυναμική της περιοχής.

