ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 15:38
Ανησυχητική προειδοποίηση του επικεφαλής της Shell: Σε κίνδυνο να μείνει χωρίς καύσιμα η Ευρώπη τον επόμενο μήνα

Μία ιδιαίτερα ανησυχητική προειδοποίηση έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Βαέλ Σαγουάν, για τα καύσιμα στην Ευρώπη.

Ο Σαγουάν ανέφερε πως είναι ορατός ο κίνδυνος να μείνει τον επόμενο μήνα χωρίς καύσιμα η ήπειρος, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Οι χώρες δεν μπορούν να έχουν εθνική ασφάλεια χωρίς ενεργειακή ασφάλεια», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η Shell συνεργάζεται με κυβερνήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, μέσω αποθήκευσης και προμηθειών καυσίμων.

Ηδη έχουν επηρεαστεί σημαντικά οι προμήθειες καυσίμων αεροσκαφών, όπως είπε, ενώ αναμένεται να πληγούν τις επόμενες ημέρες το ντίζελ και η βενζίνη, καθώς πλησιάζει η θερινή περίοδος στο βόρειο ημισφαίριο. 

Παράλληλα, οι ζημιές σε εγκαταστάσεις ενέργειας και το κλείσιμο στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), προκαλεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα.

«Η Νότια Ασία ήταν η πρώτη που δέχθηκε το πλήγμα. Αυτό μετακινήθηκε στη Νοτιοανατολική και στη Βορειοανατολική Ασία και τώρα περισσότερο στην Ευρώπη, καθώς μπαίνουμε στον Απρίλιο», δήλωσε ο Σαγουάν κατά την ομιλία του στο συνέδριο CERAWeek στο Χιούστον του Τέξας. Να σημειωθεί πως τον συγκεκριμένο κίνδυνο τον ανέφερε και η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Κατερίνα Ριχ, προβλέποντας προβλήματα στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου. 

Ισπανία – Σάντσεθ κατά Ισραήλ: «Θέλει να προκαλέσει στον Λίβανο την ίδια καταστροφή με τη Γάζα»

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν – ακόμα κι αν το θέλει

ΟΗΕ: Ελλάδα, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Λετονία, Πακιστάν, Σομαλία, Δανία και Μπαχρέιν ζητούν λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό

ΣΙΝΕΜΑ

Η ζωή του θρύλου Ζωρζ Σεν-Πιερ γίνεται ταινία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25η Μαρτίου: Το σαρδάμ του Τασούλα – «Να το πάμε από την αρχή» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου στα Χανιά: Πολίτης παρέλασε μόνος του μετά την ακύρωση των εορτασμών λόγω κακοκαιρίας (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτυπήσαμε το αεροπλανοφόρο Lincoln – Reuters: Το Πακιστάν μετέφερε στο Ιράν πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό πολέμου – Live οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Με μαύρες κορδέλες παρέλασαν οι συμμαθητές του 18χρονου που σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν - ακόμα κι αν το θέλει

ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός Κόλπος: Τι θα συμβεί εάν το Ιράν κόψει τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών - Ένας πόλεμος δίχως όρια

