Ανησυχητική προειδοποίηση του επικεφαλής της Shell: Σε κίνδυνο να μείνει χωρίς καύσιμα η Ευρώπη τον επόμενο μήνα

Μία ιδιαίτερα ανησυχητική προειδοποίηση έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Βαέλ Σαγουάν, για τα καύσιμα στην Ευρώπη.

Ο Σαγουάν ανέφερε πως είναι ορατός ο κίνδυνος να μείνει τον επόμενο μήνα χωρίς καύσιμα η ήπειρος, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Οι χώρες δεν μπορούν να έχουν εθνική ασφάλεια χωρίς ενεργειακή ασφάλεια», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η Shell συνεργάζεται με κυβερνήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, μέσω αποθήκευσης και προμηθειών καυσίμων.

Ηδη έχουν επηρεαστεί σημαντικά οι προμήθειες καυσίμων αεροσκαφών, όπως είπε, ενώ αναμένεται να πληγούν τις επόμενες ημέρες το ντίζελ και η βενζίνη, καθώς πλησιάζει η θερινή περίοδος στο βόρειο ημισφαίριο.

Παράλληλα, οι ζημιές σε εγκαταστάσεις ενέργειας και το κλείσιμο στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), προκαλεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα.

«Η Νότια Ασία ήταν η πρώτη που δέχθηκε το πλήγμα. Αυτό μετακινήθηκε στη Νοτιοανατολική και στη Βορειοανατολική Ασία και τώρα περισσότερο στην Ευρώπη, καθώς μπαίνουμε στον Απρίλιο», δήλωσε ο Σαγουάν κατά την ομιλία του στο συνέδριο CERAWeek στο Χιούστον του Τέξας. Να σημειωθεί πως τον συγκεκριμένο κίνδυνο τον ανέφερε και η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Κατερίνα Ριχ, προβλέποντας προβλήματα στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου.

