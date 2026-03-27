Εθνική Λυρική Σκηνή – Η γέννηση μιας νέας Άννας Μπολένα

Με την πρεμιέρα της Άννας Μπολένα του Γκαετάνο Ντονιτσέττι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 στην Εθνική Λυρική Σκηνή γεννήθηκε μια νέα πρωταγωνίστρια.

Η νεαρή υψίφωνος Μαρία Κοσοβίτσα, που έκανε το ντεμπούτο της στον ιδιαιτέρως απαιτητικό ρόλο της Άννας Μπολένα, κέρδισε τις εντυπώσεις με τις φωνητικές και τις υποκριτικές της ικανότητες λαμβάνοντας το θερμότατο χειροκρότημα του κοινού.

Η σκηνοθεσία του Θέμελη Γλυνάτση φέρνει σε πρώτο πλάνο τις συγκρούσεις των διαφορετικών εποχών της ιστορικότητας, δημιουργώντας μια τολμηρή σκηνική πρόταση που κινείται μεταξύ ιστορικής αυθεντικότητας και σύγχρονης εμπειρίας. Το εντυπωσιακό, διαρκώς μεταλλασσόμενο σκηνικό του Λέσλι Τράβερς συνομιλεί με τα ιστορικά κοστούμια του Νίκου Γεωργιάδη, τον νέο ενδυματολογικό κόσμο της Νίκης Ψυχογιού και του Θέμελη Γλυνάτση, την κινησιολογία της Κατερίνας Γεβετζή, τους φωτισμούς του Χάουαρντ Χάντσον και τα ηχητικά περιβάλλοντα του Θάνου Πολυμενέα-Λιοντήρη.

Ο Ζακ Λακόμπ καθοδήγησε Ορχήστρα, Χορωδία και σολίστ σε μια υψηλής έντασης μουσική ερμηνεία, αναδεικνύοντας τις λεπτές αποχρώσεις του αριστουργήματος του Ντονιτσέττι. Η αμιγώς ελληνική διανομή του έργου –Πέτρος Μαγουλάς, Μιράντα Μακρυνιώτη, Γιάννης Γιαννίσης, Γιάννης Χριστόπουλος, Διαμάντη Κριτσωτάκη, Μάνος Κοκκώνης– ενθουσίασε το κοινό της πρεμιέρας.

Επόμενες παραστάσεις: 29 Μαρτίου και 2, 5, 15, 19 Απριλίου 2026

Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί για όλες τις παραστάσεις.