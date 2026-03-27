ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 16:42
27.03.2026 15:04

Εθνική Λυρική Σκηνή – Η γέννηση μιας νέας Άννας Μπολένα

Με την πρεμιέρα της Άννας Μπολένα του Γκαετάνο Ντονιτσέττι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 στην Εθνική Λυρική Σκηνή γεννήθηκε μια νέα πρωταγωνίστρια.

Η νεαρή υψίφωνος Μαρία Κοσοβίτσα, που έκανε το ντεμπούτο της στον ιδιαιτέρως απαιτητικό ρόλο της Άννας Μπολένα, κέρδισε τις εντυπώσεις με τις φωνητικές και τις υποκριτικές της ικανότητες λαμβάνοντας το θερμότατο χειροκρότημα του κοινού.

Η σκηνοθεσία του Θέμελη Γλυνάτση φέρνει σε πρώτο πλάνο τις συγκρούσεις των διαφορετικών εποχών της ιστορικότητας, δημιουργώντας μια τολμηρή σκηνική πρόταση που κινείται μεταξύ ιστορικής αυθεντικότητας και σύγχρονης εμπειρίας. Το εντυπωσιακό, διαρκώς μεταλλασσόμενο σκηνικό του Λέσλι Τράβερς συνομιλεί με τα ιστορικά κοστούμια του Νίκου Γεωργιάδη, τον νέο ενδυματολογικό κόσμο της Νίκης Ψυχογιού και του Θέμελη Γλυνάτση, την κινησιολογία της Κατερίνας Γεβετζή, τους φωτισμούς του Χάουαρντ Χάντσον και τα ηχητικά περιβάλλοντα του Θάνου Πολυμενέα-Λιοντήρη.

Ο Ζακ Λακόμπ καθοδήγησε ΟρχήστραΧορωδία και σολίστ σε μια υψηλής έντασης μουσική ερμηνεία, αναδεικνύοντας τις λεπτές αποχρώσεις του αριστουργήματος του Ντονιτσέττι. Η αμιγώς ελληνική διανομή του έργου –Πέτρος Μαγουλάς, Μιράντα Μακρυνιώτη, Γιάννης Γιαννίσης, Γιάννης Χριστόπουλος, Διαμάντη Κριτσωτάκη, Μάνος Κοκκώνης– ενθουσίασε το κοινό της πρεμιέρας.

Επόμενες παραστάσεις: 29 Μαρτίου και 2, 5, 15, 19 Απριλίου 2026

Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί για όλες τις παραστάσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε

ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Ουρές στα πρατήρια καυσίμων – Με τα μπιτόνια ανά χείρας οι πολίτες, καθώς οι τιμές εκτοξεύονται (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

«Block στη βία»: Συνέδριο στις Σέρρες για την ανήλικη παραβατικότητα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, με προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΚΟΣΜΟΣ

«Ευρώπη και Βρετανία θα μας παρακαλάνε για ενέργεια» λέει Ρώσος αξιωματούχος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

ΚΟΣΜΟΣ

Στα πρόθυρα κατάρρευσης ο στρατός του Ισραήλ - Παρακαλάνε για εφέδρους, επίθεση της αντιπολίτευσης σε Νετανιάχου

MEDIA

Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

ΚΑΛΧΑΣ

Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμελλος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

