ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:41
30.03.2026 10:52

H Maria Rita Galli Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG

Maria -Rita Galli-1

Ο Όμιλος AKTOR καλωσορίζει την κυρία Maria Rita Galli, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του και αναλαμβάνει το ρόλο της Διευθύνουσας Συμβούλου στην AKTOR LNG Α.Ε. έχοντας την ευθύνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων στους τομείς LNG και φυσικού αερίου του Ομίλου AKTOR.

Η κυρία Galli διαθέτει μακρά εμπειρία στον ενεργειακό τομέα και έρχεται στον Όμιλο AKTOR μετά από μία επιτυχημένη θητεία στον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ A.E.), στον οποίο διατέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος από το 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Η κυρία Galli ξεκίνησε την σταδιοδρομία της το 1997, στην Eni, όπου διατήρησε σημαντικές θέσεις με αντικείμενο την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου και LNG, καθώς και τη διεθνή επιχειρηματική ανάπτυξη, τις θυγατρικές εξωτερικού και τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις.

Το 2016 μεταπήδησε στη διεθνή εταιρεία ενεργειακών υποδομών Snam και ανέλαβε τον ρόλο της Εκτελεστικής Αντιπρόεδρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, από όπου συντόνισε την εξαγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ από την SENFLUGA Energy Holdings, μίας κοινοπραξίας των εταιρειών Snam, Enagas και Fluxis. Στη συνέχεια, ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της SENFLUGA έως την ανάληψη της διοίκησης του ΔΕΣΦΑ το 2021.

Η κυρία Galli διαθέτει master στην Πυρηνική Μηχανική από το Πολυτεχνείου του Μιλάνου.

Photo 1
ADVERTORIAL

Allwyn Game Time: Η ονειρική ενδεκάδα του Δημήτρη Χατσίδη και το όραμα του για την Εθνική Ελπίδων

apinidwtis
ΥΓΕΙΑ

12ο ΠΣΕΦ ΦΣΘ: Τρισδιάστατη εκτύπωση εξατομικευμένων φαρμάκων και αυτόματοι απινιδωτές στα φαρμακεία

zografou2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο – Προσήχθη ο γιος (video/photo)

aerial-view-over-port-vila-vanuatu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Βανουάτου

nosokomeio-nikaias_1111_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας: Παράσταση διαμαρτυρίας για το οργανόγραμμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doukas laliwtis skandalidis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

plakias_manesis_ntolka
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

VASILIS_GOUMAS_NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

war_middle_east_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Φωτιά σε διυλιστήριο στη Χάιφα μετά από ιρανικό χτύπημα - Πολύνεκρες επιχειρήσεις του IDF στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Photo 1
ADVERTORIAL

Allwyn Game Time: Η ονειρική ενδεκάδα του Δημήτρη Χατσίδη και το όραμα του για την Εθνική Ελπίδων

apinidwtis
ΥΓΕΙΑ

12ο ΠΣΕΦ ΦΣΘ: Τρισδιάστατη εκτύπωση εξατομικευμένων φαρμάκων και αυτόματοι απινιδωτές στα φαρμακεία

zografou2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο – Προσήχθη ο γιος (video/photo)

