30.03.2026 13:58

«Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορος Ουγκό σας καλεί να την επισκεφθείτε για λίγες ακόμη παραστάσεις στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

30.03.2026 13:58
adv

Η παράσταση «Η Παναγία των Παρισίων» έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία, καθώς το κοινό όλων των ηλικιών την έχει ξεχωρίσει και αγαπήσει για τη σκοτεινή, αλλά και τη διαχρονική της ομορφιά!

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά & Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Χορογραφίες: Χριστίνα Φωτεινάκη

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

[Steve Dobrogosz «Mass: II. Kyrie (Κύριε Ελέησον) »]

Στίχοι: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Μουσική διδασκαλία: Ραφαέλ Αριστοτέλους

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Video art: Βικτωρία Βελοπούλου

Μακιγιάζ/Σπέσιαλ εφέ: Ράνια Γιαννάκη

Ειδικές κατασκευές: Εργαστήριο Δήμητρα Καίσαρη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Νεκταρία Ηλιάκη

Βοηθός σχεδιασμού φωτισμού: Ισμήνη Σταρίδα

Βοηθός Μακιγιάζ: Τόνια Καραντζαφέρη

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης

Trailer: GridFox

Πρωταγωνιστούν:

Τάσος Χαλκιάς

Βασιλική Ανδρίτσου

Ιβάν Σβιτάιλο

Μιχάλης Μαρκάτης

Νίκη Παλληκαράκη

Ορέστης Τρίκας

Χρυσάνθη Παπαλεβέντη

Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Μαζί τους οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Ραφαέλ Αριστοτέλους

Ελίνα Γιαννάκη

Παναγιώτης Δελαβίνιας

Στεφανία Δράκου

Νικόλας Καλιδώνης

Μαρία Μέντζα

Δημήτρης Μπαμπανιώτης

Λυδία Μπουρτσάλα

Τζούλι Τσόλκα

Κωνσταντίνος Τσουμπάρης

Γιώργος Τσουρουνάκης

Γιάννης Φιλίππου

Πληροφορίες παράστασης:

Διάρκεια: 115΄

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Κάθε Σάββατο στις 14:30 & κάθε Κυριακή στις 11:30

Τιμές εισιτηρίων:

  • VVIP: 25€, VIP: 22€, Ζώνη Α: 18€, Ζώνη Β: 16€, Εξώστης: 12€
  • Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ., φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους
  • Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) και οικογένεια εισιτήρια

Προπώληση εισιτηρίων:

  • Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78)
  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ipanagiatonparision.theatron254.gr
  • Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300

Κρατήσεις για σχολεία – ομάδες:

Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»,

T. 212 254 0300 & K. 698 254 0300, e-mail: [email protected]

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 14:34
rodos-diaswsi-elafinas
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Έσωσαν τυφλή και τραυματισμένη ελαφίνα (Video)

dimitriou-thodi-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Άντζελας Δημητρίου: «Έβγαλε όλο το κόμπλεξ που έχει απέναντί μου – Ο κόσμος είναι με το μέρος μου» (Video)

EYDAP-1
ADVERTORIAL

ΕΥΔΑΠ: Αναβολή προγραμματισμένων εργασιών στους δήμους Αγίας Παρασκευής, Μαραθώνος, Παιανίας, Πεντέλης & Ραφήνας – Πικερμίου

1 / 3