«Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορος Ουγκό σας καλεί να την επισκεφθείτε για λίγες ακόμη παραστάσεις στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Η παράσταση «Η Παναγία των Παρισίων» έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία, καθώς το κοινό όλων των ηλικιών την έχει ξεχωρίσει και αγαπήσει για τη σκοτεινή, αλλά και τη διαχρονική της ομορφιά!
Συντελεστές:
Θεατρική διασκευή & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη
Σκηνικά & Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου
Χορογραφίες: Χριστίνα Φωτεινάκη
Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου
[Steve Dobrogosz «Mass: II. Kyrie (Κύριε Ελέησον) »]
Στίχοι: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη
Μουσική διδασκαλία: Ραφαέλ Αριστοτέλους
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
Video art: Βικτωρία Βελοπούλου
Μακιγιάζ/Σπέσιαλ εφέ: Ράνια Γιαννάκη
Ειδικές κατασκευές: Εργαστήριο Δήμητρα Καίσαρη
Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Νεκταρία Ηλιάκη
Βοηθός σχεδιασμού φωτισμού: Ισμήνη Σταρίδα
Βοηθός Μακιγιάζ: Τόνια Καραντζαφέρη
Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης
Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης
Trailer: GridFox
Πρωταγωνιστούν:
Τάσος Χαλκιάς
Βασιλική Ανδρίτσου
Ιβάν Σβιτάιλο
Μιχάλης Μαρκάτης
Νίκη Παλληκαράκη
Ορέστης Τρίκας
Χρυσάνθη Παπαλεβέντη
Κωνσταντίνος Μουταφτσής
Μαζί τους οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):
Ραφαέλ Αριστοτέλους
Ελίνα Γιαννάκη
Παναγιώτης Δελαβίνιας
Στεφανία Δράκου
Νικόλας Καλιδώνης
Μαρία Μέντζα
Δημήτρης Μπαμπανιώτης
Λυδία Μπουρτσάλα
Τζούλι Τσόλκα
Κωνσταντίνος Τσουμπάρης
Γιώργος Τσουρουνάκης
Γιάννης Φιλίππου
Πληροφορίες παράστασης:
Διάρκεια: 115΄
Κάθε Σάββατο στις 14:30 & κάθε Κυριακή στις 11:30
Τιμές εισιτηρίων:
Προπώληση εισιτηρίων:
Κρατήσεις για σχολεία – ομάδες:
Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»,
T. 212 254 0300 & K. 698 254 0300, e-mail: [email protected]
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
