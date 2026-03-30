search
ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 14:36
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.03.2026 13:47

Η Worldline Greece αναδεικνύεται «Acquirer of the Year» και κατακτά 7 διακρίσεις στα Digital Finance Awards 2026

Η Worldline [Euronext:WLN], ηγέτιδα στις υπηρεσίες πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδείχθηκε “Acquirer of the Year” στα Digital Finance Awards 2026, καταγράφοντας την υψηλότερη μέχρι στιγμής επίδοσή ​ της στον θεσμό, με συνολικά 7 βραβεία για καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες ψηφιακών πληρωμών.

Η κορυφαία αυτή διάκριση, σε συνδυασμό με τις πολλαπλές βραβεύσεις των προϊόντων και υπηρεσιών της επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της εταιρείας στο οικοσύστημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών για τις επιχειρήσεις.

Κατά την τελετή απονομής των Digital Finance Awards 2026, η Worldline Greece βραβεύτηκε με τρία Gold awards στις κατηγορίες:

  • Best Acquirers’ Platform & Embedded Finance Services για το EVC, την self service λύση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
  • Best Merchant Onboarding – Enhancing Lifecycle Management Initiative για τo merchant-shop.gr, την πλατφόρμα που προσφέρει εξ’ ολοκλήρου online λύσεις πληρωμών και
  • Merchants’ Innovative POS & Checkout Experience για τη λειτουργικότητα Split Bill, που επιτρέπει τον επιμερισμό του λογαριασμού στις παρέες.

Επίσης, κατέκτησε τρία Silver βραβεία στις κατηγορίες:

  • Best Digital Product για την All- in -One Platform, την εφαρμογή που μετατρέπει το POS σε ταμειακή
  • Best Acquirers to Merchants Payments Services για το Live – Pay, την πλατφόρμα για πληρωμές online και
  • Best Intelligent Operations, Observability & Customer Contact Platform, για την Gift Card που καλύπτει επιβράβευση πελατών και συνεργατών μιας επιχείρησης

Επιπλέον, το Smart POS app, το οποίο πλέον μετατρέπει σε τερματικό και κάθε iOS συσκευή, έλαβε βραβείο στην κατηγορία Best Paytech Solution.

Τα βραβεία αποτυπώνουν το εύρος των ολοκληρωμένων και ενοποιημένων λύσεων πληρωμών της Worldline, που καλύπτουν τόσο το online όσο και το φυσικό σημείο πώλησης, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και επιταχύνοντας τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Ο κ. Ιωάννης Κιτιξής, Managing Director & Country Head της Worldline στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η διάκριση “Acquirer of the Year” αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς και αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν καθημερινά οι ελληνικές επιχειρήσεις στις λύσεις της Worldline. Παράλληλα, οι πολλαπλές βραβεύσεις των προϊόντων και υπηρεσιών μας επιβεβαιώνουν τη διαρκή προσπάθεια της ομάδας μας να αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις που απλοποιούν τις συναλλαγές και δημιουργούν πραγματική αξία για τους εμπόρους και τους πελάτες τους. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία και την καινοτομία, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα».

Τέλος να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της τελετής έλαβε ειδική διάκριση και ο κ. Γιάννης Κορδώνης, Product Acceptance & Innovation Director της εταιρείας, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Fintech των 20 under 40 από το Netweek, που έχει σαν στόχο να αναδείξει τη νέα γενιά στελεχών που σχεδιάζουν το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Με όραμα τη διαρκή εξέλιξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η Worldline Greece συνεχίζει να αναπτύσσει λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3