ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:42
30.03.2026 11:41

Το Υπερταμείο ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Μαρτίου 2026, ενέκρινε την υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής της πορείας.

Η ΑΜΚ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της τράπεζας στην ελληνική και διεθνή αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητά της προς εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου αποφάσισε τη μη συμμετοχή του στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank. Η CrediaBank έχει πλέον ολοκληρώσει τη φάση εξυγίανσης και εισέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αποδείξει την ικανότητά της να αντλεί κεφάλαια απευθείας από την αγορά. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται ενεργά στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί για την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων cornerstone επενδυτών διεθνούς κύρους.

Η μη συμμετοχή του Υπερταμείου διευκολύνει την είσοδο νέων ιδιωτών επενδυτών, ενισχύει τη διασπορά της μετοχής (free float) και ευθυγραμμίζεται με τις κατευθύνσεις του Εποπτικού Πλαισίου για τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής. Ταυτόχρονα, διαμορφώνεται ένα νέο, ποιοτικό μετοχολόγιο: η ΑΜΚ προσελκύει ποιοτικούς θεσμικούς επενδυτές — εγχώριους και διεθνείς — με υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι ενισχύουν τόσο την αξιοπιστία όσο και τη σταθερότητα του μετοχικού σχήματος. Παράλληλα η διεθνοποίηση της τράπεζας και η γεωγραφική διασπορά του κινδύνου — με τη διείσδυση σε νέες αγορές όπως η Μάλτα — καθιστούν την CrediaBank ένα επενδυτικό σχήμα ευρωπαϊκής εμβέλειας, που εποπτεύεται πλέον σε συστημικό επίπεδο από τον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό (SSM).

Με το ποσοστό που διατηρεί το Υπερταμείο θα έχει συμμετοχή στον πέμπτο συστημικό πόλο που δημιουργείται στην αγορά και βελτιώνει τη συνολική οικονομική του θέση στην τράπεζα με προοπτική να αποφέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο μέλλον.

Παράλληλα, έχει αναλάβει δέσμευση μη διάθεσης μετοχών για περίοδο εξαμήνου από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, επιβεβαιώνοντας με πράξεις την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική πορεία της τράπεζας.

