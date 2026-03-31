Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναζητά τον επόμενο σωματοφύλακά της – Η αγγελία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ξεκίνησε αναζήτηση για τον επόμενο… bodyguard της. Συγκεκριμένα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα δημοσίευσε χθες αγγελία για τη θέση του σωματοφύλακα της επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη χώρα.

Ο τίτλος της θέσης είναι «bodyguard coordinator» (συντονιστής σωματοφύλακας), και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να επιλεγεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Σύμφωνα με την αγγελία, η θέση είναι διαθέσιμη για οποιονδήποτε πληροί τα κριτήρια: Απολυτήριο λυκείου, τουλάχιστον τέσσερα έτη εμπειρίας ως ιδιωτικός σωματοφύλακας σε σώματα ασφαλείας ή στον στρατό, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι μήνες σε εποπτικό ή διοικητικό ρόλο, άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών σε κατανόηση, γραφή και ομιλία, καθώς και νόμιμη άδεια οδήγησης κατηγορίας Β στην Ελλάδα ή ισοδύναμη, για τουλάχιστον πέντε έτη.

Τι αναφέρεται στην αγγελία

Η πρεσβεία τονίζει στα κοινωνικά της δίκτυα ότι «η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για τη θέση του/της Συντονιστής Σωματοφυλάκων στο Περιφερειακό Γραφείο Ασφάλειας (RSO)».

Καθήκοντα

Ο/Η κάτοχος της θέσης υπηρετεί ως Συντονιστής/στρια Σωματοφυλάκων για τη Μονάδα Προστατευτικής Ασφάλειας, η οποία παρέχεται από την κυβέρνηση υποδοχής, και συμμετέχει στην εκτέλεση επιχειρήσεων προστατευτικής ασφάλειας (π.χ. σωματοφυλακή) για τον/την Πρέσβη/Αρχηγό Αποστολής των Η.Π.Α., καθώς και για άλλους καθορισμένους ή επισκέπτες αξιωματούχους της Κυβέρνησης των Η.Π.Α., σύμφωνα με σχετικές οδηγίες. Ο/Η κάτοχος της θέσης μπορεί να υπηρετεί σε οποιαδήποτε ιδιότητα εντός της Μονάδας Σωματοφυλάκων, παρέχοντας υπηρεσίες στενής προστασίας και προετοιμασίας χώρων για τον/την Αρχηγό Αποστολής της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, με σκοπό την προστασία του/της από σωματική βλάβη και δυσφήμιση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω της σελίδας καριέρας της αμερικανικής πρεσβείας (gr.usembassy.gov/jobs), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τη θέση.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης (40 ώρες την εβδομάδα) και ο ετήσιος μισθός ανέρχεται στα 23.347 ευρώ. Στους υποψηφίους θα γίνει background check, περιλαμβανομένου του ποινικού μητρώου, και ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η «εμπεριστατωμένη γνώση των μέτρων άμυνας που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης, όπως αυτά που διδάσκονται κατά την εκπαίδευση στο στρατό ή στις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Επίσης, γνώσεις σε θέματα ιατρικής, πυρασφάλειας, αντιμετώπισης εχθρικών επιθέσεων, αμυντικής οδήγησης και οδήγησης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις αστυνομικές υπηρεσίες, τον στρατό, τις υπηρεσίες ασφαλείας και άλλα κυβερνητικά όργανα της Ελλάδας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία και να διευκολύνονται οι αποτελεσματικές επιχειρήσεις προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων προώθησης και συνοδείας».

