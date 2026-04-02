Τώρα ίσως είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσετε το επόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σας – Συνεργασία Εθνικής Τράπεζας και Cardom

Έκπτωση από 5% έως 10% σε όλα τα διαθέσιμα οχήματα του Cardom από 15 έως 22 Ιουνίου και δυνατότητα 100% online χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα.

Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου αποτελεί για πολλούς οδηγούς μια έξυπνη και οικονομική επιλογή. Όταν όμως η κατάλληλη επιλογή συνδυάζεται με μια σημαντική έκπτωση, η ευκαιρία γίνεται ακόμη πιο ελκυστική.

Από 15 έως 22 Ιουνίου, η πλατφόρμα Cardom προσφέρει έκπτωση έως 10% σε όλα τα διαθέσιμα οχήματά της, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν το επόμενο αυτοκίνητό τους σε ακόμη πιο προνομιακή τιμή.

Η πλατφόρμα Cardom προσφέρει έναν σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Σχεδιασμένη εξολοκλήρου στην Ελλάδα, συνδυάζει την αξιοπιστία και την εγγύηση της κορυφαίας εταιρείας μίσθωσης και ενοικίασης αυτοκινήτων Avis με την τεχνογνωσία της Skroutz, του μεγαλύτερου marketplace της χώρας.

Κάθε διαθέσιμο προς πώληση όχημα συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό έλεγχο, 12μηνη εγγύηση και δυνατότητα επιστροφής χρημάτων εντός 14 ημερών, προσφέροντας στους αγοραστές μεγαλύτερη σιγουριά και διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Παράλληλα, η συνεργασία του Cardom με την Εθνική Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα 100% online χρηματοδότησης της αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Μέσα από μια απλή και γρήγορη διαδικασία, σε λίγα μόνο βήματα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει το αυτοκίνητο που τον ενδιαφέρει, να χρησιμοποιήσει τον online calculator για να βρει τον ιδανικό συνδυασμό προκαταβολής, ποσού δανείου, διάρκειας και μηνιαίας δόσης και, ανακατευθυνόμενος σε ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας, να υποβάλει την αίτησή του και να λάβει άμεσα απάντηση. Χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε Κατάστημα.

Τα προγράμματα χρηματοδότησης της Εθνικής Τράπεζας για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μέσω του Cardom απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ατομικές επιχειρήσεις, προσφέροντας ευελιξία, μεγάλη διάρκεια, ανταγωνιστικό σταθερό επιτόκιο και επιλογές που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου.

Η παρεχόμενη έκπτωση σε συνδυασμό με τη δυνατότητα online χρηματοδότησης δημιουργούν μια ελκυστική συγκυρία για όσους σχεδιάζουν την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου το επόμενο διάστημα. Από την αναζήτηση και την επιλογή του οχήματος έως την αίτηση χρηματοδότησης, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τρόπο απλό, διαφανή και πλήρως ψηφιακό.

Η αναζήτηση του επόμενου αυτοκινήτου σας μπορεί να ξεκινήσει σήμερα. Με έκπτωση έως 10% σε όλα τα διαθέσιμα οχήματα του Cardom από 15 έως 22 Ιουνίου και δυνατότητα 100% online χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα, η διαδικασία γίνεται πιο προσιτή και πιο εύκολη από ποτέ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά στο nbg.gr (εναλλακτικά cardom.gr).

Διαβάστε επίσης:

H CrediaBank στηρίζει το έργο του ΕΚΑΒ

Οι επιχειρήσεις δηλώνουν ασφαλείς απέναντι στους hackers, αλλά η πραγματικότητα τις διαψεύδει

Επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ και νέα καταστήματα φέρνουν τα attica έως το 2030