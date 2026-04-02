search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 16:15
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.04.2026 14:29

Τώρα ίσως είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσετε το επόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σας – Συνεργασία Εθνικής Τράπεζας και Cardom

02.04.2026 14:29
5

Έκπτωση από 5% έως 10% σε όλα τα διαθέσιμα οχήματα του Cardom από 15 έως 22 Ιουνίου και δυνατότητα 100% online χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα.

Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου αποτελεί για πολλούς οδηγούς μια έξυπνη και οικονομική επιλογή. Όταν όμως η κατάλληλη επιλογή συνδυάζεται με μια σημαντική έκπτωση, η ευκαιρία γίνεται ακόμη πιο ελκυστική.

Από 15 έως 22 Ιουνίου, η πλατφόρμα Cardom προσφέρει έκπτωση έως 10% σε όλα τα διαθέσιμα οχήματά της, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν το επόμενο αυτοκίνητό τους σε ακόμη πιο προνομιακή τιμή.

Η πλατφόρμα Cardom προσφέρει έναν σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Σχεδιασμένη εξολοκλήρου στην Ελλάδα, συνδυάζει την αξιοπιστία και την εγγύηση της κορυφαίας εταιρείας μίσθωσης και ενοικίασης αυτοκινήτων Avis με την τεχνογνωσία της Skroutz, του μεγαλύτερου marketplace της χώρας.

Κάθε διαθέσιμο προς πώληση όχημα συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό έλεγχο, 12μηνη εγγύηση και δυνατότητα επιστροφής χρημάτων εντός 14 ημερών, προσφέροντας στους αγοραστές μεγαλύτερη σιγουριά και διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Παράλληλα, η συνεργασία του Cardom με την Εθνική Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα 100% online χρηματοδότησης της αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Μέσα από μια απλή και γρήγορη διαδικασία, σε λίγα μόνο βήματα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει το αυτοκίνητο που τον ενδιαφέρει, να χρησιμοποιήσει τον online calculator για να βρει τον ιδανικό συνδυασμό προκαταβολής, ποσού δανείου, διάρκειας και μηνιαίας δόσης και, ανακατευθυνόμενος σε ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας, να υποβάλει την αίτησή του  και να λάβει άμεσα απάντηση. Χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε Κατάστημα.

Τα προγράμματα χρηματοδότησης της Εθνικής Τράπεζας για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μέσω του Cardom απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ατομικές επιχειρήσεις, προσφέροντας ευελιξία, μεγάλη διάρκεια, ανταγωνιστικό σταθερό επιτόκιο και επιλογές που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου.

Η παρεχόμενη έκπτωση σε συνδυασμό με τη δυνατότητα online χρηματοδότησης δημιουργούν μια ελκυστική συγκυρία για όσους σχεδιάζουν την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου το επόμενο διάστημα. Από την αναζήτηση και την επιλογή του οχήματος έως την αίτηση χρηματοδότησης, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τρόπο απλό, διαφανή και πλήρως ψηφιακό.

Η αναζήτηση του επόμενου αυτοκινήτου σας μπορεί να ξεκινήσει σήμερα. Με έκπτωση έως 10% σε όλα τα διαθέσιμα οχήματα του Cardom από 15 έως 22 Ιουνίου και δυνατότητα 100% online χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα, η διαδικασία γίνεται πιο προσιτή και πιο εύκολη από ποτέ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά στο nbg.gr (εναλλακτικά cardom.gr).

Διαβάστε επίσης:

H CrediaBank στηρίζει το έργο του ΕΚΑΒ

Οι επιχειρήσεις δηλώνουν ασφαλείς απέναντι στους hackers, αλλά η πραγματικότητα τις διαψεύδει

Επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ και νέα καταστήματα φέρνουν τα attica έως το 2030

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Πιερρακάκη με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ στις Βρυξέλλες

DEH Mini Park 1
BUSINESS

ΔΕΗ: Δημιούργησε 23 πάρκα τσέπης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (photos)

karxarias new
ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Καρχαρίας επιτέθηκε σε λουόμενο στη μαρίνα – Μάχη για τη ζωή του δίνει ο τραυματίας (Video)

tanker_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Reuters «δείχνει» τις ΗΠΑ για την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν – Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι

iki gia tempi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο αρχείο η προκαταρκτική για την αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη των Τεμπών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

sintagi-new
CUCINA POVERA

Κοτόπουλο ογκρατέν, με λαχανικά και σπιτική μπεσαμέλ

kalxas-7234
ΚΑΛΧΑΣ

Η ζυγαριά των εκλογών και ο Βιβάλντι, ο Σαμαράς και το δίκτυο, ανατροπές στον ΣΥΡΙΖΑ, πράσινες ναυμαχίες στον Πειραιά και ο Βαρουφάκης σαν… Τσίπρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 16:14
pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Πιερρακάκη με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ στις Βρυξέλλες

DEH Mini Park 1
BUSINESS

ΔΕΗ: Δημιούργησε 23 πάρκα τσέπης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (photos)

karxarias new
ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Καρχαρίας επιτέθηκε σε λουόμενο στη μαρίνα – Μάχη για τη ζωή του δίνει ο τραυματίας (Video)

1 / 3