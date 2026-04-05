Ισοπαλίες με καρμπόν σκορ για τις θέσεις 5-8 – «Κερδισμένος» ο Λεβαδειακός

Οι ισοπαλίες με το ίδιο σκορ (1-1) στις αναμετρήσεις του Λεβαδειακού με τον Άρη και του Βόλου με τον ΟΦΗ, ουσιαστικά ευνόησαν την ομάδα της Βοιωτίας, που μετά το τέλος της 1ης αγωνιστικής διατηρεί το +5 από τους διώκτες της.

Αναφορικά με το ματς της Λιβαδειάς, οι Θεσσαλονικείς του Μιχάλη Γρηγορίου μπορούν να μιλούν για χαμένη ευκαιρία. Αφενός επειδή προηγήθηκαν με τον Μπεντζαμίν Γκαρέ (31’) αφετέρου επειδή είδαν τα δοκάρια να τους στερούν σε τρεις περιπτώσεις το δεύτερο γκολ. Οι Βοιωτοί ισοφάρισαν με τον Μπένχαμιν Βέρμπιτς (58’) και πήραν έναν υπερ-πολύτιμο βαθμό, στο δρόμο για την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην ιστορία τους.

Στο άλλο ματς, Βόλος και ΟΦΗ αναμετρήθηκαν στο Πανθεσσαλικό με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες με 1-1. Δύο κεφαλιές εκατέρωθεν ήταν αρκετές ώστε να κρίνουν του αποτέλεσμα του αγώνα, αφού Φούντας και Λάμπρου σημάδεψαν σωστά.

Αναλυτικά η βαθμολογία των πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, μετά το τέλος της 1ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

Λεβαδειακός 22 Βόλος 17 ΟΦΗ 17 Άρης 16

