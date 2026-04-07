Νέα ΤΕΠ απέκτησε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Παμμακάριστος»

Το νέο αναβαθμισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η Παμμακάριστος» εγκαινίασε τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών και στην αποσυμφόρηση των μεγάλων νοσοκομείων, με προϋπολογισμό άνω των 2,5 εκατ. ευρώ. Στην τελετή εγκαινίων παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Όλγα Μπαλαούρα, ο διοικητής του νοσοκομείου Θρασύβουλος Λαδόπουλος, η βουλευτής Ζωή Ράπτη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης.

Αναλυτικά το έργο ύψους 2.575.150 ευρώ, περιλαμβάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τη λειτουργία του ΤΕΠ και των εξωτερικών ιατρείων.

Συγκεκριμένα:

αυξάνονται οι εξεταστικές κλίνες από 5 σε 7,

εγκαθίσταται πλήρης εξοπλισμός (ιατρικά αέρια, σύγχρονος κλιματισμός και ηλεκτρολογικές υποδομές),

δημιουργείται αυτόνομος και ελεγχόμενος χώρος λειτουργίας.

διαθέτει σηπτικό χειρουργείο,

αίθουσα ανάνηψης και σύστημα διαλογής (triage).

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μεταξύ άλλων τόνισε ότι το έργο δεν αποτελεί απλή αισθητική αναβάθμιση, αλλά ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργικότητας του νοσοκομείου: «Το νέο ΤΕΠ θα επιτρέψει καλύτερη διαχείριση των περιστατικών, μειώνοντας την ταλαιπωρία των πολιτών και ενισχύοντας τον ρόλο μικρότερων νοσοκομείων στο ΕΣΥ», όπως είπε.

«Το γεγονός ότι επενδύουμε σε έργα αυτού του επιπέδου και σε μικρότερα νοσοκομεία αναδεικνύει τη στρατηγική μας επιλογή να αναδιαρθρώσουμε το σύστημα υγείας. Στόχος μας είναι να αποσυμφορήσουμε τα μεγάλα νοσοκομεία και να κατανείμουμε πιο ισορροπημένα την πίεση, δημιουργώντας σταδιακά ένα σύγχρονο και αποδοτικό Εθνικό Σύστημα Υγείας», επεσήμανε ο υπουργός.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε το έργο «ουσιαστική επένδυση» στο δημόσιο σύστημα υγείας: «Το έργο αυτό αποδεικνύει ότι, όταν οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιούνται με σχέδιο, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, μπορούν να μεταφραστούν σε απτά αποτελέσματα με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα».

