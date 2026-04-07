ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 10:59
Tο Ποντίκι Web

07.04.2026 10:25

Νέα ΤΕΠ απέκτησε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Παμμακάριστος»

Το νέο αναβαθμισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η Παμμακάριστος» εγκαινίασε τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. 

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών και στην αποσυμφόρηση των μεγάλων νοσοκομείων, με προϋπολογισμό άνω των 2,5 εκατ. ευρώ.  Στην τελετή εγκαινίων παραβρέθηκαν  ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Όλγα Μπαλαούρα, ο διοικητής του νοσοκομείου Θρασύβουλος Λαδόπουλος, η βουλευτής Ζωή Ράπτη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης.

Αναλυτικά το έργο ύψους 2.575.150 ευρώ, περιλαμβάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τη λειτουργία του ΤΕΠ και των εξωτερικών ιατρείων.

Συγκεκριμένα:

  • αυξάνονται οι εξεταστικές κλίνες από 5 σε 7,
  • εγκαθίσταται πλήρης εξοπλισμός (ιατρικά αέρια, σύγχρονος κλιματισμός και ηλεκτρολογικές υποδομές),
  • δημιουργείται αυτόνομος και ελεγχόμενος χώρος λειτουργίας.
  • διαθέτει σηπτικό χειρουργείο,
  • αίθουσα ανάνηψης και σύστημα διαλογής (triage).

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μεταξύ άλλων τόνισε ότι το έργο δεν αποτελεί απλή αισθητική αναβάθμιση, αλλά ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργικότητας του νοσοκομείου: «Το νέο ΤΕΠ θα επιτρέψει καλύτερη διαχείριση των περιστατικών, μειώνοντας την ταλαιπωρία των πολιτών και ενισχύοντας τον ρόλο μικρότερων νοσοκομείων στο ΕΣΥ», όπως είπε.

«Το γεγονός ότι επενδύουμε σε έργα αυτού του επιπέδου και σε μικρότερα νοσοκομεία αναδεικνύει τη στρατηγική μας επιλογή να αναδιαρθρώσουμε το σύστημα υγείας. Στόχος μας είναι να αποσυμφορήσουμε τα μεγάλα νοσοκομεία και να κατανείμουμε πιο ισορροπημένα την πίεση, δημιουργώντας σταδιακά ένα σύγχρονο και αποδοτικό Εθνικό Σύστημα Υγείας», επεσήμανε ο υπουργός.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε το έργο «ουσιαστική επένδυση» στο δημόσιο σύστημα υγείας: «Το έργο αυτό αποδεικνύει ότι, όταν οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιούνται με σχέδιο, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, μπορούν να μεταφραστούν σε απτά αποτελέσματα με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα».

Διαβάστε επίσης:

Πάσχα: Διατροφικές προτεραιότητες για άτομα με διαβήτη και μεταβολικές διαταραχές

Η ψευδαίσθηση της ηλικίας στην ιατρική: «Ακόμα και οι δίδυμοι γερνούν με διαφορετική ταχύτητα»

Κιρσοί χωρίς εγχείρηση: Η νέα γενιά laser που αλλάζει τα πάντα

ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη το 2024

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες δημοσκοπικές συνέπειες του ΟΠΕΚΕΠΕ: φθορά για τη ΝΔ, χωρίς ακόμη ανατροπή του συσχετισμού

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ήλιος της ειρήνης ή καύσιμα των πολέμων;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρό» το πασχαλινό τραπέζι – Φόβοι και για νέες αυξήσεις αν επιμείνει η γεωπολιτική αστάθεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; – Τι γίνεται με το πορτοκαλί

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερες σκέψεις Τραμπ: «Ενδέχεται να καθυστερήσει την επίθεση» - IDF: «Μην παίρνετε τρένα», δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο χορός του Γιάνη Βαρουφάκη στη Μόσχα

