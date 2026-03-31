Εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων (photos)

Η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» – Πατησίων ύψους σχεδόν τριών εκατομμυρίων ευρώ, είναι μια ακόμη στοχευμένη παρέμβαση που υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ πραγματοποιηθήκαν σήμερα το πρωί από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Η ανακαίνιση του ΤΕΠ αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργικότητα του Νοσοκομείου, καθώς περιλαμβάνει την πλήρη κτηριακή ανακαίνιση χώρων συνολικής επιφάνειας 1.600 τ.μ., αλλά και την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Στόχος της λειτουργίας των νέων ΤΕΠ είναι να βελτιώσει άμεσα την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, όχι μόνο για τους κατοίκους της Νέας Ιωνίας, αλλά και για το σύνολο της Αττικής, δεδομένου ότι το Νοσοκομείο εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό Δήμων. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια 24ωρης εφημερίας εξυπηρετούνται περισσότεροι από 500 ασθενείς στα ΤΕΠ.

Η μετεγκατάσταση των ΤΕΠ στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων στον 2ο όροφο, καθώς και η αντίστοιχη μεταφορά των εξωτερικών ιατρείων στο ισόγειο (έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026), είναι έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα, το Νοσοκομείο βρίσκεται στη β’ φάση εκπόνησης οριστικών μελετών για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 2.950.000 €.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Βουλευτής Β’ Αθηνών Ζωή Ράπτη, ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, η Διοικήτρια της 1ης Υ.ΠΕ. Όλγα Μπαλαούρα, ο Διοικητής του Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» Χρήστος Τσάμης, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος Ψυχάλης και ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Τομπούλογλου.

Τον Αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ.

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στην ομιλία του τόνισε ότι τα έργα που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα στο ΕΣΥ, θα μείνουν προς χρήση των Ελλήνων πολιτών και ασθενών για πολλές δεκαετίες. Μάλιστα σήμερα το υπουργείο Υγείας υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης και εξοπλισμού των υποδομών του ΕΣΥ από την ίδρυση του, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

«Το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα, είναι ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμύριων, το οποίο αλλάζει πλήρως την εικόνα του νοσοκομείου. Στην επταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου κατά 60%,έχουμε αυξήσει το προσωπικό, έχουμε ανανεώσει και ανανεώνουμε το ιατροτεχνολογικό του εξοπλισμό και τώρα ανανεώνουμε και τις υποδομές του. Άρα, όποιος λέει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για αυτό το νοσοκομείο, μας αδικεί. Θέλω επί τη ευκαιρία να πω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό, νοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου. Δεν είναι εύκολη η δουλειά που κάνουνε. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας οι εργαζόμενοι δουλεύουν ακατάπαυστα και πολλές φορές υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», τόνισε.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Το νέο, πλήρως αναβαθμισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κωνσταντοπούλειο «Η Αγία Όλγα», τίθεται σήμερα στην υπηρεσία των συμπολιτών μας. Πρόκειται για ένα έργο όχι μόνο αναβάθμισης αισθητικής, αλλά κυρίως ποιοτικής, επειδή τα ΤΕΠ αποτελούν την «πρώτη γραμμή» του ΕΣΥ. Εκεί, δηλαδή, που κρίνεται η οργάνωση, η ταχύτητα, η ποιότητα και, τελικά, η εμπιστοσύνη του πολίτη στο σύστημα υγείας. Γι’ αυτό και επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές που αλλάζουν, στην πράξη, την εμπειρία του ασθενή: με λιγότερη αναμονή, με καλύτερες συνθήκες, με πιο αποτελεσματική και ποιοτική διαχείριση των περιστατικών».

