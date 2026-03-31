ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 17:49
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά

31.03.2026 16:26

Ισχυρά οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση των νησιών με ιατρικό προσωπικό – Επιπλέον 2.100 ευρώ μισθό και σπίτι δωρεάν

31.03.2026 16:26
Πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση ύψους 2.100 ευρώ, πλήρη κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής, καθώς και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, θα λαμβάνουν οι γιατροί που θα ενισχύσουν τις υγειονομικές δομές στα νησιά του Αιγαίου.

Σε μια συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας στα νησιά, η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου προχωρά σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πακέτο κινήτρων.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην άμεση κάλυψη κρίσιμων αναγκών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία σε δεκάδες νησιωτικές περιοχές, όπως: η Τήνος, η Μύκονος, η Πάρος, η Άνδρος, η Σύμη, η Πάτμος, η Δονούσα, η Σίκινος, το Αγαθονήσι κλπ.

Η μετακίνηση πραγματοποιείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε ιατρούς από όλη τη χώρα να συμβάλουν στην ενίσχυση των νησιωτικών μονάδων υγείας.

Επιπλέον 1.500 ευρώ από το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου

Καθοριστική είναι και η συμβολή του Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου, το οποίο παρέχει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500 ευρώ μηνιαίως, αφορολόγητα και για διάστημα έως επτά ετών, σε ιατρούς που υπηρετούν σε μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων.

Ως δικαιούχοι του επιμισθίου ορίζονται κατά προτεραιότητα οι ιατροί των εξής κατηγοριών:

  • Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου ΕΣΥ που κατέχουν οργανική θέση στις δομές υγείας.
  • Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου ΕΣΥ που διορίζονται σε θέση προσωπικού ιατρού στις δομές υγείας.
  • Υπόχρεοι και μη υπόχρεοι προσωπικοί ιατροί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Αξίζει να τονισθεί ότι αυτή η πρωτοβουλία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα του ελληνικού συστήματος υγείας: την υποστελέχωση των νησιωτικών δομών.

Με τα νέα κίνητρα, επιχειρείται όχι μόνο η κάλυψη των άμεσων αναγκών, αλλά και η δημιουργία ενός πιο σταθερού και ελκυστικού πλαισίου για την παραμονή ιατρικού προσωπικού στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 17:46
ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομη εκτροφή με κότες και κατσίκες σε ταράτσα στους… Αμπελόκηπους

ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες (Photos)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ζητά να αφαιρεθεί η ελληνική υπηκοότητα από τον Τόμας Γουόκαπ

