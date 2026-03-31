Νέα μελέτη: Ένας στους τέσσερις ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια και δεν το γνωρίζουν

Ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων με διαβήτη μπορεί να ζει με αδιάγνωστη καρδιακή ανεπάρκεια, μια πάθηση που, σύμφωνα με νέα έρευνα, θα μπορούσε να ανιχνευθεί με μια απλή εξέταση αίματος.

Η δοκιμή TARTAN-HF διαπίστωσε ότι ένας στους τέσσερις διαβητικούς ασθενείς, ιδιαίτερα εκείνοι με άλλους παράγοντες κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας, είχαν αδιάγνωστη καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό εντοπίστηκε μέσω διαλογής με εξέταση αίματος και υπερηχογράφημα καρδιάς.

Οι ειδικοί λένε ότι αυτά τα ευρήματα αποκαλύπτουν την έκταση της μη διαγνωσμένης καρδιακής ανεπάρκειας στους διαβητικούς. Τονίζουν την ευρέως διαθέσιμη εξέταση αίματος NT-proBNP, η οποία μετρά την καρδιακή καταπόνηση, ως μια εύκολη μέθοδο ανίχνευσης.

Η εφαρμογή ενός προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου καρδιακής ανεπάρκειας για διαβητικούς θα μπορούσε να βελτιώσει τη διάγνωση, να οδηγήσει σε έγκαιρη θεραπεία και ενδεχομένως να μειώσει τις νοσηλείες και τους θανάτους, σύμφωνα με άρθρο του Independent.

Η έρευνα

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 700 ασθενείς, διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης σε συνεργασία με την AstraZeneca, τη Roche Diagnostics, την Us2.ai, το NHS Greater Glasgow & Clyde και το NHS Lanarkshire.

Ο Δρ. Kieran Docherty, κλινικός λέκτορας στη Σχολή Καρδιαγγειακής και Μεταβολικής Υγείας του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, δήλωσε: «Τα αποτελέσματά μας από την ιστορική δοκιμή TARTAN-HF εντόπισαν καρδιακή ανεπάρκεια σε μεγάλο ποσοστό ατόμων που ζουν με διαβήτη, τονίζοντας την ανάγκη για μια στρατηγική ελέγχου της καρδιακής ανεπάρκειας σε αυτήν την ομάδα ασθενών. Γνωρίζουμε ότι πολλά από τα συμπτώματα και τα σημάδια της καρδιακής ανεπάρκειας είναι μη ειδικά και μπορεί να μην αναγνωριστούν ως πιθανώς οφειλόμενα σε καρδιακή ανεπάρκεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή μας είναι απλή και εύκολη στην εφαρμογή στην κλινική πράξη και θα βοηθήσει στην έγκαιρη αναγνώριση της καρδιακής ανεπάρκειας σε άτομα με διαβήτη και θα διευκολύνει την έναρξη φαρμάκων που γνωρίζουμε ότι βελτιώνουν τα αποτελέσματα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια» συμπλήρωσε ο Δρ. Docherty.

Τα ευρήματα της έρευνας

Η μελέτη, η οποία ξεκίνησε πριν από περισσότερα από τρία χρόνια, περιελάμβανε περισσότερα από 700 άτομα με διαβήτη από τις δύο περιοχές υγειονομικών συμβουλίων που είχαν τουλάχιστον έναν άλλο παράγοντα κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια.

Τους ανατέθηκε τυχαία είτε να υποβληθούν σε έλεγχο για καρδιακή ανεπάρκεια είτε να συνεχίσουν τη συνήθη φροντίδα τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο προληπτικός έλεγχος αποκάλυψε έναν μεγάλο αριθμό προηγουμένως μη αναγνωρισμένων περιπτώσεων καρδιακής ανεπάρκειας.

Περίπου ένας στους τέσσερις (24,9%) από όσους εξετάστηκαν διαπιστώθηκε ότι εμφάνισε την πάθηση εντός έξι μηνών, σε αντίθεση με μόνο το 1% της ομάδας που συνέχισε τη συνήθη φροντίδα του.

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2, διαπίστωσε ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες που διαγνώστηκαν με καρδιακή ανεπάρκεια είχαν διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, το οποίο μπορεί να είναι δύσκολο να ανιχνευθεί χωρίς ειδικές εξετάσεις.

Τα ευρήματα της κλινικής δοκιμής TARTAN-HF παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, το οποίο πραγματοποιείται από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ.

Ο Δρ Edward Piper, ιατρικός διευθυντής της AstraZeneca UK, δήλωσε: «Η καθυστερημένη διάγνωση και θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 συμβάλλει σε κακές μακροπρόθεσμες εκβάσεις. Το TARTAN-HF καταδεικνύει ότι ο στοχευμένος, βασισμένος στον κίνδυνο έλεγχος μπορεί να εντοπίσει προηγουμένως μη διαγνωσμένη καρδιακή ανεπάρκεια σε περίπου έναν στους τέσσερις ασθενείς υψηλού κινδύνου με διαβήτη, επιτρέποντας την έγκαιρη παρέμβαση με θεραπεία που βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές.» Ο Δρ. Christian Simon, επικεφαλής παγκόσμιων ιατρικών υποθέσεων της Roche Diagnostics, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που υποστηρίξαμε την ιστορική κλινική δοκιμή TARTAN-HF. Αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν τη μετασχηματιστική δύναμη των έγκαιρων, προσιτών διαγνωστικών μεθόδων, όπως η εξέταση αίματος NT-proBNP. Εντοπίζοντας την μη αναγνωρισμένη καρδιακή ανεπάρκεια σε άτομα με διαβήτη, δίνουμε τη δυνατότητα στους κλινικούς ιατρούς να ξεκινήσουν τις κατάλληλες θεραπείες νωρίτερα, βελτιώνοντας τελικά τα αποτελέσματα και τη ζωή των ασθενών».

