Νέα μελέτη: Το άτμισμα είναι πιθανό να προκαλέσει καρκίνο του στόματος και του πνεύμονα – Άμεσα μέτρα προτείνουν οι επιστήμονες

Το άτμισμα είναι πιθανό να προκαλέσει καρκίνο του πνεύμονα και του στόματος, σύμφωνα με ερευνητές, οι οποίοι προέτρεψαν τις ρυθμιστικές αρχές να δράσουν τώρα, αντί να περιμένουν δεκαετίες όπως είχαν κάνει παλιότερα με το κάπνισμα, που χρειάστηκε να περάσει ένας αιώνας για να προειδοποιήσουν τους πολίτες για τους κινδύνους στην υγεία τους.

Ερευνητές με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ ανέλυσαν ανασκοπήσεις στοιχείων από μελέτες σε ζώα, αναφορές ανθρώπινων περιστατικών και εργαστηριακές έρευνες που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2017 και 2025, σε μια από τις πιο λεπτομερείς αξιολογήσεις μέχρι σήμερα, σχετικά με το εάν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα νικοτίνης θα μπορούσαν να προκαλέσουν καρκίνο, όπως αναφέρει ο Guardian.

Υπάρχουν πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια στο σώμα που συνδέονται στενά με τον κίνδυνο καρκίνου, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης του DNA και της φλεγμονής, δήλωσε ο συν-συγγραφέας, επίκουρος καθηγητής Bernard Stewart. Η ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Carcinogenesis, διαπίστωσε ότι το άτμισμα σχετίζεται με αυτές τις προ-καρκινογόνες αλλαγές.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κύτταρα και οι ιστοί της στοματικής κοιλότητας, του στόματος και των πνευμόνων αλλοιώνονται από την εισπνοή των ηλεκτρονικών τσιγάρων», δήλωσε ο Stewart.

Επειδή τα σύγχρονα ηλεκτρονικά τσιγάρα εφευρέθηκαν μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 2000 , δεν υπάρχουν αρκετά μακροπρόθεσμα δεδομένα από μεγάλο αριθμό ατόμων που έκαναν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου και εμφάνισαν καρκίνο για να προσδιοριστεί ο οριστικός κίνδυνος. Πολλοί ατμιστές καπνίζουν επίσης, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διάκριση των επιπτώσεων του ατμίσματος μόνο από εκείνες του καπνού.

Για αυτούς τους λόγους, η ανασκόπηση δεν μέτρησε πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να αναπτύξουν καρκίνο από το άτμισμα, αλλά αντ’ αυτού αξιολόγησε εάν προκαλεί τα είδη των βιολογικών αλλαγών που είναι γνωστό ότι οδηγούν στην ασθένεια.

Ωστόσο, η ανασκόπηση περιελάμβανε αναφορές περιστατικών από οδοντιάτρους που παρατήρησαν καρκίνο του στόματος σε άτομα που είχαν μόνο ατμίσει και δεν είχαν καπνίσει ποτέ.

Εξέτασε επίσης μελέτες σε ζώα και ο Stewart αναφέρθηκε σε μια μελέτη που διαπίστωσε ότι ποντίκια που εκτέθηκαν σε ατμούς ηλεκτρονικού τσιγάρου ανέπτυξαν όγκους στους πνεύμονες σε μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι ποντίκια που δεν είχαν εκτεθεί, αν και τέτοια ευρήματα δεν μεταφράζονται απαραίτητα άμεσα στους ανθρώπους.

«Με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πιθανό να προκαλέσουν καρκίνο του πνεύμονα και του στόματος, αν και δεν μπορούμε να πούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το βάρος», είπε.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, επιδημιολόγος αναπληρωτής καθηγητής Φρέντι Σίτας, δήλωσε ότι χρειάστηκαν 100 χρόνια προτού ο Γενικός Χειρουργός των ΗΠΑ αναγνωρίσει το κάπνισμα ως αιτία καρκίνου του πνεύμονα το 1964. Οι επιστήμονες προέτρεψαν τις ρυθμικές αρχές να μην έχει την ίδια μοίρα και το άτμισμα.

Ο Κάλβιν Κόχραν, ερευνητής στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Οτάγκο στη Νέα Ζηλανδία, δήλωσε ότι σχεδόν 8.000 μελέτες αξιολογήθηκαν τελικά για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, παρά τα προηγούμενα προειδοποιητικά σημάδια που συχνά απορρίφθηκαν ή δυσφημίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των γιατρών.

Η καθηγήτρια Μπέκι Φρίμαν, ερευνήτρια στον τομέα του ελέγχου του καπνού στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που υποστηρίζει ότι υπάρχει πιθανός αυξημένος κίνδυνος καρκίνου για τα άτομα που ατμίζουν, σε σύγκριση με τα άτομα που δεν ατμίζουν. Αυτές οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους νέους που δεν έχουν καπνίσει ποτέ», είπε και συμπλήρωσε: «Το άτμισμα δεν αποτελεί ασφαλή εναλλακτική λύση στο κάπνισμα για τους μη καπνιστές.».

