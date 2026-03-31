Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας: «Στοχοποιούνται επιστήμονες»

Σε έντονη αναστάτωση και ανασφάλειας βρίσκεται ο χώρος της ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα. Από τη μια η προώθηση του νέου θεσμικού πλαισίου από το υπουργείο Υγείας και από την άλλη, οι έλεγχοι και οι παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικά κέντρα, έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στους επαγγελματίες του κλάδου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι το υπό σύσταση Παρατηρητήριο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας -που αποτελεί για τον κλάδο πάγιο αίτημα δεκαετιών – αναμένεται να καθορίσει για πρώτη φορά σαφή κριτήρια αξιολόγησης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών.

Παράλληλα, έπειτα από ανώνυμες καταγγελίες, οι αρμόδιες αρχές έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους εξετάζοντας φορολογικά, διοικητικά αλλά και επαγγελματικά ζητήματα, που κορυφώθηκαν με προσαγωγές υπευθύνων και συνεργατών εκπαιδευτικών οργανισμών στην Αθήνα, τα Χανιά και τα Ιωάννινα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί συγκεκριμένες κατηγορίες.

Τα περιστατικά αυτά, σε συνδυασμό με δημοσιεύματα που συνδέουν αδιακρίτως την ψυχοθεραπεία με περιπτώσεις απάτης ή πλαστών τίτλων, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες του χώρου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος μιλά ανοιχτά για «συντονισμένη επίθεση», στον κλάδο, υποστηρίζοντας ότι «επιχειρείται η απαξίωση δομών που επί δεκαετίες εκπαιδεύουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας και στηρίζουν το δημόσιο σύστημα».

Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι του κλάδου, για πρώτη φορά υπήρξε ευρεία συναίνεση για τη ρύθμιση της ψυχοθεραπείας, μια εξέλιξη, που όπως υποστηρίζουν, φαίνεται να αμφισβητείται στην πράξη.

Το θεσμικό κενό

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα διαχρονικό θεσμικό κενό: η απουσία σαφών κανόνων για την εκπαίδευση και την άσκηση της ψυχοθεραπείας.

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεκάδες εκπαιδευτικά κέντρα λειτουργούν επί χρόνια με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα, καλύπτοντας ανάγκες που το ίδιο το κράτος δεν είχε ρυθμίσει», αναφέρει η Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος.

Το παράδοξο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του χώρου, είναι ότι το Δημόσιο συνεχίζει να στελεχώνεται από αποφοίτους αυτών των δομών, την ώρα που οι ίδιες δομές τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Παράλληλα, η Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος θέτει ανοιχτά το ερώτημα: «Πρόκειται για προσπάθεια εξυγίανσης ή για μια επιχείρηση συνολικής αναδιάταξης του χώρου, ενόψει της θεσμοθέτησης;».

Την ίδια ώρα, υπενθυμίζει ότι η ψυχοθεραπεία υπάγεται στο πεδίο της υγείας και όχι της εκπαίδευσης, με την ευθύνη ρύθμισης να ανήκει στο υπουργείο Υγείας, όπως προβλέπεται και από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα αιτήματα

Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν την άμεση επιτάχυνση της θεσμοθέτησης, τη σαφή διάκριση μεταξύ αξιόπιστων και μη δομών και την επίσημη τοποθέτηση των αρμόδιων υπουργείων, προκειμένου να τερματιστεί, όπως αναφέρουν, ένα κλίμα αβεβαιότητας και απαξίωσης που πλήττει συνολικά τον χώρο.

Μέχρι τότε, ο κλάδος της ψυχοθεραπείας παραμένει σε καθεστώς αβεβαιότητας, με την ένταση να κλιμακώνεται.

